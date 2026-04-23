Enric Gallego y su futuro en el CD Tenerife: "Mi cabeza me pide seguir"

La continuidad de Enric Gallego (Barcelona, 12/9/1986) en el Tenerife a partir del 30 de junio, se da por hecha. El verano pasado renovó por un año con la posibilidad de que se ampliara la duración del contrato si cumplía determinados objetivos. Solo le falta uno, que el equipo ascienda a Segunda División. Y eso es algo que también se da por hecho a estas alturas del calendario. Podría pasar este sábado en El Toralín con cuatro jornadas por delante para el final del curso. Otra cosa será que, acuerdos aparte, el delantero catalán desee prolongar su carrera deportiva y que el espacio elegido sea el blanquiazul. Por ese lado tampoco hay dudas. "Mi cabeza me pide seguir", confirmó en una charla con ELXIIDEAL.

Enric recordó que "en el mundo del fútbol pueden pasar mil cosas", pero aseguró que está "disfrutando" de una temporada que va camino de terminar en éxito y en la que ha participado en casi todos los partidos –solo faltó en la visita al Zamora por una sanción– y ha aportado 16 goles, que es el registro anotador más alto de la plantilla. En cualquier caso, avistó que ya "queda poco" para que se confirme su presencia en el Tenerife con vista a la Liga 2026/27.

La verdadera "semana importante"

De momento prefiere estar centrado en el presente, en la preparación de la visita a la Ponferradina. "Está claro que el de este sábado puede ser un partido para la historia, pero no dependerá solo de nosotros", advirtió haciendo referencia a la combinación de resultados que se tendrá que dar para que el ascenso sea matemático este fin de semana, es decir, la derrota del Celta Fortuna en Pontevedra y el triunfo del Tenerife.

En cierto modo, Gallego tiene la sensación de que el equipo ya ha cubierto la parte más exigente del camino, que el reciente triunfo ante el Arenas en el Heliodoro Rodríguez López terminó de desbloquear la conquista del objetivo. De hecho, el atacante opinó que el encuentro contra el conjunto de Getxo fue "más importante" que el de El Toralín. "Era fundamental sacarlo adelante porque teníamos una distancia amplia con el segundo clasificado (Celta Fortuna), pero esa ventaja se estaba recortando, así que la semana importante fue la del Arenas", opinó Enric.

Más pronto que tarde

Una vez superado ese obstáculo, los blanquiazules se están tomando la cuenta atrás con normalidad. "Hemos estado trabajando como siempre, sin hacer nada diferente. ¿Que luego cuadra? Pues será un partido que quedará para la historia. Y si no, será el siguiente", dijo el de El Bon Pastor ampliando el margen de maniobra del Tenerife a los compromisos con el Barakaldo, Unionistas, Pontevedra y Ourense, que son los que le quedarán para completar el calendario.

En su repaso de las últimas jornadas de Liga, en las que el equipo tinerfeño bajó su producción de puntos –llegó a la cita con el Arenas con balance de dos victorias, siete empates y una derrota, pero no en ese orden–, Gallego no ocultó que la preocupación llegó a colarse en el vestuario. "Tenemos un equipo jovencito, con jugadores que no han vivido situaciones de este tipo", observó. "Y no lo digo porque marcara yo el primer gol del triunfo ante el Arenas, ya que no le doy más valor a estas cosas, pero ese tanto le vino bien muy al grupo por el momento en que se produjo", comentó el portador del dorsal 18 de la plantilla, el encargado de abrir la cuenta en ese partido con un remate imparable a pocos minutos del descanso. Ya en la segunda mitad, Balde amplió la cuenta para el 2-0 definitivo. Todo se vio más claro a partir de ahí.

El papel del entrenador

Enric aseguró que el papel de Álvaro Cervera ha tenido una "importancia total". El futbolista conoció al entrenador en la mitad del curso pasado, cuando el club recurrió al técnico para que intentara evitar un descenso a Primera RFEF que nadie pudo impedir. Pero en el intento se fue forjando una sólida relación entre jugadores como Gallego y Cervera. "En la temporada anterior le cambió la cara a un equipo que estaba jodido. Había jugadores que incluso estaban con la cabeza fuera y lo que hicimos con él no nos dio para salvarnos, pero sí hicimos una buena segunda vuelta", destacó sobre un míster que "tiene las cosas muy claras, una idea en la cabeza que antes era una y ahora es bastante diferente". Esa evolución de un profesional con la experiencia de Cervera fue recibida de buen grado por los futbolistas, principalmente por los más veteranos. "Nadie pensaba que iba a cambiar a estas alturas", admitió Enric pensando, entre otras cosas, en un modelo de juego que empezó a incluir a dos delanteros y no a uno solo. "Cervera es el capitán del barco y se puede ver que es una persona seria, pero cuando ya tienes un poco más de confianza con él, es un buen tío y bromea con nosotros", continuó.

Es más, Gallego reveló que pudo seguir ligado al Tenerife gracias a Álvaro. "Él le pidió al club que continuara y eso es algo que siempre le agradeceré. Estoy aquí por él. Le dije que si no jugaba, no iba a estar tan contento, pero no iba a dar ningún problema", finalizó.