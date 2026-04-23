El decisivo Ponferradina - CD Tenerife se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y cómo seguir el partido por TV y en streaming

El CD Tenerife está ante su primera gran oportunidad de regresar a Segunda División apenas una temporada después. El equipo de Álvaro Cervera tendrá ante la SD Ponferradina una ocasión de oro para dejar encarrilado ese ansiado objetivo. Por eso, muchos aficionados chicharreros se han movilizado para desplazarse hasta El Toralín y apoyar al conjunto blanquiazul. Quienes no hayan conseguido entrada no tienen de qué preocuparse, ya que podrán seguir el encuentro gratis por televisión.

Con nueve puntos de ventaja sobre el Celta Fortuna cuando solo restan cinco jornadas (15 puntos en juego), el CD Tenerife podría proclamarse campeón del grupo y ascender esta misma semana. Aunque no depende de sí mismo para lograrlo, el conjunto chicharrero confía en un tropiezo del filial celeste en el derbi gallego ante el Pontevedra.

Los aficionados ya sabrán si hay posibilidad de ascenso cuando se juegue el partido

Ese encuentro se disputará dos horas antes del Ponferradina - CD Tenerife, por lo que cuando ruede el balón en El Toralín, la afición ya sabrá si existe la posibilidad de celebrar el ascenso en esta misma jornada. Para que eso ocurra, el Celta Fortuna tendría que perder y el equipo de Álvaro Cervera sumar los tres puntos.

Para lograrlo, el Tenerife necesita además romper su mala dinámica lejos de casa, donde no gana desde el 21 de febrero. Desde entonces, ha encadenado todo empates como visitante, y solo dos victorias en ocho encuentros, una racha que le ha impedido ampliar aún más su ventaja sobre sus perseguidores en este tramo decisivo del curso. Pese a todo lo negativo, los blanquiazules rompieron la dinámica de empates tras vencer al Arenas de Getxo por 2-0 en casa, en un encuentro que les ha servido para coger un impulso anímico y afrontar lo que resta de temporada con la ilusión de que el ascenso al fútbol profesional está cada vez más cerca.

En el partido de ida, los blanquiazules se impusieron por 2-0 gracias a un doblete de Enric Gallego. Ahora buscarán repetir triunfo ante una Ponferradina que ocupa la sexta plaza y pelea por meterse en el playoff de ascenso, después de haber sumado tres victorias en sus últimos cinco partidos.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El SD Ponferradina - CD Tenerife se jugará el próximo sábado 25 de abril a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 34 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el Estadio El Toralín (Ponferrada, León).

Así puedes ver gratis el SD Ponferradina - CD Tenerife

El encuentro entre chicharreros y el conjunto berciano podrá verse de manera gratuita en la Televisión Canaria de RTVC y la plataforma de Streaming de la televisión pública canaria, RTVC Play.

Como el resto de la competición, este partido será retransmitido por el Canal Lineal de la RFEF, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.