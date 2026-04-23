El CD Tenerife a un paso del ascenso: nueve puntos a falta de cinco jornadas para el final, una diferencia como pocas

Ser líder con una ventaja de nueve puntos a falta de cinco partidos para el final, no ha sido lo más habitual en Primera RFEF. Desde que se creó esta competición, en 2021, solo ha habido un caso parecido, el del Racing de Santander, que llegó a la 33ª jornada mejor que el Tenerife ahora. Los de El Sardinero le sacaban 13 puntos al Deportivo.

En cinco ediciones de la Primera RFEF, la renta de los blanquiazules es la segunda más amplia a estas alturas del calendario, seguida de la que logró el conjunto cántabro en el curso 21/22, cuando subió a Segunda por última vez.

El Castellón y el Deportivo

La siguiente en amplitud es la que aprovechó el Castellón para celebrar un merecido salto de categoría en 2024. Le separaban ocho puntos del Córdoba en una campaña en el que, en el grupo vecino, el otro campeón, el Deportivo, se manejó con un más seis respecto al Barcelona B en el mismo momento que ahora el Tenerife.

Las diferencias fueron bajando hasta los cinco y cuatro puntos en los dos grupos de Primera RFEF en la temporada 24/25, correspondientes a la Cultural y Deportiva Leonesa –terminó subiendo gracias gracias al golaverage tras ser alcanzada por la Ponferradina en puntuación– y el Ceuta sobre el Real Mucia, que tuvo que seguir un año más en Primera RFEF.

De resto, mucha igualdad, como la que existe en el Grupo 2 del presente ejercicio. Ahí, la lucha por el campeonato está abierta. El líder es el Eldense con 62 puntos, uno más que el Sabadell y cuatro sobre el filial del Atlético de Madrid.

Ascensos más reñidos

La clasificación también estuvo así de apretada en la Liga 22/23. Por un lado, el Alcorcón superaba al Racing de Ferrol en una unidad –terminaron subiendo los de La Malata– y por el otro, el Amorebieta y el Eldense estaban a la par –el conjunto vasco fue campeón–.

En en la 21/22, el Andorra y el Albacete mantuvieron un emocionante pulso. En la 33ª jornada, los del Principado tenían un punto más que los manchegos. El premio fue para el conjunto andorrano.

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La primera oportunidad

Volviendo al presente, el Tenerife está ante su primera oportunidad para sellar su regreso a la ahora llamada LaLiga Hypermotion. Dependerá de lo que ocurra en Pasarón (15:15) y de lo que suceda luego en El Toralín (17:30). Si la combinación de resultados que se da es la de un triunfo del Pontevedra sobre el Celta Fortuna y la victoria tinefeña en Ponferrada, los de Álvaro Cervera serán inalcancables con cuatro jornadas todavía por disputarse en Primera RFEF.