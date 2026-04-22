Un talismán llamado Fabricio: segundo ascenso al primer intento a las puertas

Fabricio Assis de Souza Barbosa vivió el 5 de mayo de 2024 uno de los días más felices de su carrera deportiva. En esa fecha, el Tenerife B festejó su ascenso a Segunda RFEF después de empatar en el campo municipal de Yaiza (1-1). Uno de los titulares elegidos por Leandro Cabrera para ese encuentro fue el centrocampista brasileño -también el lateral César Álvarez-, que había llegado al club blanquiazul unos meses antes, en el verano de 2025, para reforzar al filial. Su presencia en el equipo -28 partidos y dos goles- fue fundamental para la conquista de un objetivo que el club venía persiguiendo desde hacía años. Pero su relación laboral con el representativo no fue más allá. El de Belém (27 ene 1998) se vio en el paro al término de la campaña 24/25 y decidió aceptar una oferta del Unión Sur Yaiza, que también había escalado a la cuarta categoría nacional. Lo que seguramente no imaginó en ese momento fue que un año más tarde iba a volver a recibir una llamada procedente de las oficinas del Heliodoro Rodríguez López. Esta vez para que reforzara la plantilla principal. El 14 de julio de 2025 fue anunciado como una opción más para Álvaro Cervera.

Cuanto antes

Ahora está a las puertas de disfrutar desde dentro de otro ascenso con el Tenerife, en este caso, a Segunda División. Lo más probable es que sea titular en el encuentro que podría ser definitivo, el de este sábado en El Toralín -siempre que el Celta Fortuna pierda antes en Pasarón y los blanquiazules derroten luego a la Ponferradina-. Fabricio vive la cuenta atrás con tranquilidad, principalmente la que le aportan el rendimiento del grupo y la ventaja del líder con el segundo clasificado. Y si le dieran elegir, preferiría que la espera no durara mucho más, que el equipo pudiera cruzar la meta este sábado y no el viernes que viene o luego en Salamanca. "Cuando voy por la calle, los aficionados me dicen que quieren que el ascenso se consiga lo más rápido posible, y nosotros también deseamos lo mismo, pero el fútbol tiene sus cosas y sabemos que con un descuido se puede acabar todo", advierte el mediocentro, autor esta temporada de tres goles.

La promesa

Al margen de la paciencia que deba tener, ya ha pensado en la manera en que agradecerá la oportunidad de formar parte de un plantel que se ganará un espacio en la historia del club. "Soy un chico que tiene mucha fe y ya he hecho una promesa que cumpliré si ascendemos, pero no quiero decir cuál es", revela Fabricio. En su caso, la satisfacción será doble, porque en su anterior etapa en la Isla descubrió un lugar ideal para vivir y desarrollar su carrera. "Aquí es donde quería jugar, y subir de categoría sería para mí muy importante", asegura el futbolista, que llega al momento cumbre en un estado óptimo de forma "Cuando más juego, mejor me siento", indica después de haber intervenido en 26 partidos de Primera RFEF, 20 como titular. "Pero tampoco somos robots, somos seres humanos", añade.