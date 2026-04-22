"Un poquillo nervioso": así vive Aitor Sanz la semana que podría darle el ascenso al CD Tenerife

Aitor Sanz cumplió el pasado fin de semana, en el partido ante el Arenas, la primera de las tres jornadas de suspensión que le cayeron por su expulsión y las posteriores protestas al árbitro en la visita al Mérida. Se trata de un castigo que le impedirá estar en el campo el día del ascenso del Tenerife a Segunda División, si es que finalmente se confirma este sábado, en El Toralín, o el viernes 1 de mayo en el Heliodoro. De no ser así, los blanquiazules tendrán más oportunidades, ya con el capitán disponible.

Por su veteranía, Aitor ha seguido teniendo un papel necesario de puertas adentro en medio de este arresto federativo. Reconoce que ha estado "un poquito más" pendiente de sus compañeros para compartir consejos, pero «tampoco mucho». En el fondo, no ha notado ni dudas ni debilidad preocupantes en el vestuario. "Es verdad que los últimos resultados no fueron tan buenos como al comienzo de la temporada, pero el trabajo sí lo ha sido y el equipo ha jugado bien pero quizás sin el acierto de antes, así que había que insistir, y los chicos están centrados en el trabajo, están entrenando muy bien y son conscientes de lo que tenemos por delante y de lo que se puede conseguir", aseguró el centrocampista, dispuesto a "apoyar como uno más".

Benditos fantasmas

Desde esa inusual situación por su condición de titular fijo para Álvaro Cervera, Sanz fue testigo del triunfo del Tenerife ante el Arenas en el Rodríguez López gracias a los goles de Enric Gallego y Mahamadou Balde. Confiesa que sufrió "mucho más" de lo normal como espectador. "Dentro del campo, uno puede reaccionar ante los estímulos, pero estando fuera te tienes que resignar", explicó el capitán, que lo pasó "bastante mal" hasta que Enric anotó un gol que "tranquilizó a todos un poco".

Esa victoria situó al representativo a un paso de la conquista del ascenso. El éxito será una realidad este sábado si se dan dos resultados, la derrota del Celta Fortuna en Pasarón y el posterior triunfo de los blanquiazules en El Toralín. Aitor admite que este panorama hace que se sienta "un poquillo" nervioso. Más que nada, por el entusiasmo creciente por ver la meta tan cerca. "Estamos soñando, pero también centrados en el trabajo porque el campo es el que nos dará el éxito", advirtió con el deseo de que el Tenerife garantice su regreso a Segunda este sábado.

El futbolista madrileño recordó que el equipo ha descrito una "trayectoria espectacular" y ha presentado unos "números muy buenos", con la única excepción de un tramo de la segunda vuelta en la que bajó la producción y en el que, "a lo mejor, aparecieron pequeños fantasmas, pero benditos porque la ventaja con el segundo clasificado era bastante amplia". La incertidumbre terminó de desaparecer con el citado 2-0 al Arenas. "El resultado del otro día nos refuerza y nos acerca al objetivo".

Ya sabe lo que es vivir un ascenso

Para Aitor Sanz, que se quedó a las puertas de subir con el Tenerife a Primera División en 2017 y 2022 –los blanquiazules perdieron las finales de la promoción ante el Getafe y el Girona–, ya sabe lo que es vivir un ascenso a Segunda División, pero no como blanquiazul. Disfrutó de esa experiencia siendo futbolista del Real Unión en la temporada 2008/09. El equipo de Irún fue campeón del Grupo 1 de Segunda División B por delante de la Cultural y Deportiva Leonesa, Ponferradina, Zamora y Celta Fortuna. Después de una campaña en la categoría de plata con el Real Unión –no pudo permanecer–, Sanz pasó tres cursos seguidos con el Oviedo en Segunda B y en el verano de 2013 firmó con e Tenerife.

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