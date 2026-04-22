Pau Ferrer: «Los dos equipos nos jugamos mucho el sábado, no solo el Tenerife»

¿Cómo afrontan el partido del sábado en la Ponferradina?

A nosotros nos quedan cinco finales. El partidodel sábado es eso, una final como las otras cuatro que nos quedan para lograr el objetivo.

Nada que ver esta Ponferradina con la de principios de esta temporada.

Exatcto. Al final hemos conseguido engancharnos al campeonato y recoger todo aquello que el míster nos ha transmitido. Se está viendo en el verde lo que somos y también lo que queremos ser.

Se les ve pletóricos de confianza, tal vez en su mejor momento en muchos meses.

Así lo vemos nosotros. El vestuario está muy unido, estamos muy fuertes y todo ese trabajo se está viendo reflejado en los partidos. Eso de algún modo nos refuerza. Que las cosas estén saliendo obviamente mejora nuestra confianza y nuestro estado anímico, que no es el mismo que a principios de temporada.

¿Influye o cambia algo que el rival de este sábado sea el líder y gran favorito al ascenso?

Sabemos el rival que viene y la liga que están haciendo. Se han ganado el derecho a ascender incluso cinco jornadas antes. Eso lo dice todo del Tenerife, un grandísimo equipo. Pero también nosotros sabemos quiénes somos y estamos convencidos de que El Toralín va a ser un fortín el sábado. Espero el mejor ambiente posible en nuestro estadio.

¿Esperan que el Tenerife salga al ataque o a jugar sus bazas a la contra?

Al final tienen jugadores de muchísima calidad. Pueden optar por el juego combinativo, pero también son fuertes en los centros laterales y en la efectividad. A veces tienen dos, y te meten las dos. Estamos trabajando durante la semana para tapar sus virtudes, que son muchas, y veremos si lo logramos el sábado.

¿Se fijan en algún jugador en particular?

Es lo que hablábamos. Son todos jugadores de mucha calidad, algunos con experiencia en Segunda División o incluso más arriba. Nosotros vamos a afrontar el partido con todo, sabiendo del potencial del rival.

¿Y si tuviese que decantarse solo por uno de esos jugadores?

Voy a quedarme con Jeremy Jorge, un extremo de muchísimo nivel, que me gusta mucho y al que conozco de etapas anteriores.

No cabe descartar que al final suban los dos: Tenerife y Ponferradina, en su caso por la vía de la promoción.

Nosotros primero vamos a centrarnos en el partido que viene y luego ya veremos. Si hacemos lo que el míster nos pide y nos transmite, pienso que la Ponferradina no tiene techo. Pero vamos paso a paso.

¿La motivación es mayor ante la expectativa de que el Tenerife puede estar jugándose un ascenso a Segunda?

Es un contexto de partido muy bonito. Los dos nos jugamos mucho, no solo el Tenerife. Es un encuentro superestimulante y con muchas fuentes de motivación.

¿Ha mejorado con los años el nivel de la Primera RFEF?

Estamos viendo que hay equipazos como el propio Tenerife, pero en total hasta 11 clubes con opciones de subir por la vía del playoff. Es una división donde la calidad y los detalles marcan la diferencia.