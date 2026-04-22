Plan director
Un futuro Heliodoro con aforo para 30.000 espectadores
Rosa Dávila afirma que la publicación del Plan Director para la reforma del estadio se publicará en unas semanas
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, avanzó este miércoles que «es cuestión de unas semanas» la publicación del Plan Director que establecerá los pasos a seguir para una reforma ambiciosa y profunda del Heliodoro Rodríguez López. Según especificó, ni ella misma lo ha visto, pero sí dejó entrever que este documento contempla una posible ampliación del aforo del estadio, que podría sumar varios miles de espectadores.
Rosa Dávila indicó que la colaboración de los dirigentes del Tenerife está siendo total, con el ánimo de que el Heliodoro del futuro pueda cumplir con todos los requisitos de LaLiga, la Federación e incluso la UEFA para albergar partidos internacionales. La dirigente nacionalista aboga por restaurar las tripas, la fachada y, por supuesto, también por instalar un nuevo videomarcador que ponga en hora a la casa del Tenerife, que se ha quedado obsoleta. Asimismo, reseñó que durante la legislatura anterior se perdió una oportunidad única que, en cambio, sí aprovechó Gran Canaria para postularse como sede del Mundial 2030.
Por otro lado, subrayó que la apuesta por reformar el Heliodoro no descarta «en absoluto» que pueda salir adelante un proyecto de estadio nuevo; e incidió en que también sigue en marcha el plan para la construcción de un Tenerife Arena que pueda reemplazar a los terrenos de la Autoridad Portuaria como sede habitual de macroconciertos y otros eventos multitudinarios, tales como la próxima visita del Papa.
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