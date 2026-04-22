El CD Tenerife busca el ascenso más madrugador de su historia: sí hay un antecedente en abril

El CD Tenerife está en disposición de lograr el ascenso más temprano de su historia y también el más madrugador en la historia de la Primera RFEF con el actual formato de competición. Desde que se instauró esta categoría en el fútbol nacional, ningún equipo logró subir matemáticamente en abril.

Para que esto ocurra, el representativo ha de vencer en Ponferrada y que el Celta pinche antes en Pontevedra.

Un antecedente en la historia del club

El Tenerife consiguió el 30 de abril de 1961 el salto a la máxima categoría con un equipo con siete en su formación inicial. Estaba a los mandos Heriberto Herrera.

Líder en 19 de las 30 jornadas. Encuadrado, como la UD Las Palmas, en el Grupo Sur, al Tenerife le costó siete jornadas colocarse como líder (tras un 0-0 en Jaén) y solo perdió esa condición cuatro semanas (entre las fechas 16 y 20) durante el resto de un campeonato en el que firmó mayoría absoluta de victorias. Ese año, no perdió ningún partido en el Heliodoro.

Lo logró el Tenerife con una alineación mítica: Santi; Colo, Jiménez, Álvaro; Arias, Vicedo; Domínguez, Santos, José Juan, Padrón y Julito, llegó a la penúltima fecha —primera oportunidad real para conseguir el ascenso— con la que pasaría a la memoria ‘birria’ como ‘titular’ de la temporada: Ñito; Colo, Correa, Álvaro; Villar, Borredá; Zubillaga, Santos, José Juan, Padrón y Domínguez. En realidad, este equipo solo se juntó en otros dos partidos (jornadas 20 y 21) de los 39 que entre Liga y Copa jugó el CD Tenerife aquel curso y pasó a la leyenda por ser el primero que se citó con la posibilidad del ascenso matemático, según recuerda el club en su web oficial.

Racing y Castellón

En la corta historia de la Primera RFEF no hay antecedentes de un ascenso tan madrugador como el que puede rubricar el Tenerife. El equipo que antes subió a Segunda con el actual formato de competición es el Racing de Santander, que abrochó matemáticamente su regreso al fútbol profesional el 1 de mayo de 2022. Hay cierta controversia con la fecha exacta de la celebración, por cuanto unos días antes se había producido un fallo en los despachos –del Juez de Competición respecto a una reclamación del Deportivo por alineación indebida del Bilbao Athletic en el partido en Lezama– y que ya hacía inviable que el segundo clasificado alcanzara al cuadro cántabro en la clasificación.

Al igual que el Tenerife de la presente campaña, el Racing arrasó en su grupo y acabó con 82 puntos, un listón que ahora puede derribar el representativo. A idéntica puntuación escaló el Castellón de la 2023/24, con una trayectoria que rozó la perfección y que también le valió un ascenso exprés, garantizado de forma matemática un 5 de mayo tras vencer al Real Murcia por 2-3 y después de que su máximo rival, el Córdoba, perdiera en el feudo del filial del Granada por un contundente 3-0.

El equipo de la Plana completó su misión con unos impresionantes guarismos. De forma casi análoga a la del Tenerife de Cervera, el equipo de Castalia lideró su grupo en 32 de las 35 jornadas disputadas hasta el momento de asegurarse el ascenso. Su media realizadora ya era entonces de dos goles por partido y sus registros aún permanecen como los más brillantes de la historia de la competición de bronce desde que se implantó el actual formato, con dos grupos y sendos ascensos para sus respectivos campeones.