Cabildo y CD Tenerife no quieren hablar de celebraciones: pantalla, escenario y balcón... solo cuando el ascenso sea matemático

Conviene no hablar de celebraciones en público antes de tiempo, ni anticipar los acontecimientos. También conviene no desvelar ningún secreto porque lo primero es subir y ya lo siguiente festejarlo, pero por si acaso todos los detalles de una eventual fiesta por el ascenso quedaron pergeñados este miércoles en una reunión en la que participaron el CD Tenerife y el Cabildo Insular, que volvería a ser el epicentro de los fastos, como ya ocurrió en el verano de 2009.

Todas las partes implicadas en el dispositivo mantienen la previsión de dos fechas distintas. Por lo pronto, la opción A es que la celebración sea este domingo (si el alirón llegase el sábado con la victoria del representativo y la derrota del Celta Fortuna en Pontevedra) y la opción B, el viernes próximo tras el partido con el Barakaldo, sin descartar otras opciones porque «es fútbol, no son matemáticas», precisa la presidenta de la corporación, Rosa Dávila.

La dirigente nacionalista aboga por «extremar la prudencia, dar tranquilidad al equipo y confiar en que pueda darse el desenlace deseado», cuando toque. Así que poco se sabe de la fiesta, solo que está todo listo por si acaso se diesen los dos condicionantes para que el codiciado cambio de categoría se confirme este fin de semana. Hace varias fechas que trascendió el deseo –expresado por el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez– de utilizar una guagua descapotable de dos pisos que llevaría a los jugadores hasta el Cabildo.

Además, de los encuentros mantenidos entre las partes protagonistas de una posible fiesta también se conoce la intención de instalar una pantalla gigante. No para seguir el partido, lo cual es inviable por la negativa de la empresa tenedora de los derechos audiovisuales; pero sí para que pueda verse el aterrizaje de la expedición chicharrera a Los Rodeos y su posterior llegada a la Plaza de España. Según los detalles que ha dado a conocer la institución blanquiazul, el grupo llegará en un vuelo desde ACoruña en torno a las 11:00 de la mañana. A continuación, el plan pasa por que los jugadores puedan hacer una parada en la Ciudad Deportiva y llegar al Cabildo como héroes.

Siguiendo con las tradiciones, los futbolistas se asomarían al único balcón que queda disponible por las obras que se están llevando a cabo en la fachada del edificio. A diferencia de otros intentos de ascenso, este es el que mayor margen da a un trabajo previo de organización y planificación, por cuanto la diferencia del Tenerife respecto a su más inmediato perseguidor (nueve puntos más el average particular) eleva muy considerablemente las opciones de un alirón a corto plazo. De hecho, la inteligencia artificial ya cifra en un 99%las opciones de éxito blanquiazul, así que solo faltaría poner la fecha.

«Hay que jugar el partido, no está todo hecho. Se agradece la actitud de mesura y prudencia que están manteniendo Rayco Gar´cia, Feipe Miñambres y Álvaro Cervera. Que no sea un partido donde demos las cosas por hechas, sino que se dispute de la mejor manera y luego obremos en función de los resultados. Además, la del alirón de este sábado es una situación que no depende solo del Tenerife», recordó la presidenta, quien remarcó que el apoyo del Cabildo ha sido total.

El mensaje de la presidenta

«El club no tuvo que tocar a las puertas del Cabildo porque ya esta institución ya estaba al lado del CD Tenerife. Es la impresión que yo siempre he tenido», apostilló Dávila en declaraciones efectuadas este miércoles después de la reunión con los dirigentes del representativo.

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«No podíamos permitirnos que se perdiera este escudo, este sentimiento. Lograr un ascenso impulsa al club de la Isla, después de una etapa fastidiada, pero que la hemos pasado de la mejor manera. La afición ha llevado en volandas al equipo, que además es un extraordinario grupo humano», fue otro de sus mensajes. «No podíamos dejar caer al club; es ahí donde se ve la altura de las instituciones. Nosotros representamos a los tinerfeños y a los tinerfeñistas», cerró la presidenta, quien no viajará al partido de Ponferrada. Tampoco lo hará el máximo mandatario del club, Felipe Miñambres, si bien el Tenerife estará bien representado en tierras bercianas en un partido que puede ser definitivo.