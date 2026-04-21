Problemas para Cervera en el once ante la Ponferradina: no podrá repetir y medita ‘reconvertir’ a José León en busca del ascenso

El once del partido más especial de la temporada plantea varias interrogantes, sobre todo dos. La principal tiene que ver con la sanción de un hombre fijo como David Rodríguez, tercer capitán del representativo y único jugador que ha sido partícipe de todos los encuentros ligueros disputados hasta la fecha. «Fue lo primero que pensé cuando me enseñaron la tarjeta, que podría perderme el día del ascenso», admite el zaguero, que está cumplimentando la mejor temporada de su trayectoria. Como nunca ha habido que suplirle, hay ciertas dudas sobre la decisión que adoptará el cuadro técnico del Tenerife.

David empezó este curso en su sitio predilecto, la banda derecha, y pasó a la izquierda cuando Álvaro Cervera constató que rendía «incluso mejor» en su lado no natural. Desde entonces, comparte presencia en el once de forma sistemática con el también canterano César Álvarez, que parece indiscutido en la diestra. Ahora bien, para el carril zurdo hay varias posibilidades. La más ortodoxa y conservadora parece la apuesta por José León, un futbolista que ya cumplió en esta demarcación en varias ocasiones durante el ejercicio liguero anterior en Segunda División. Además, hay un antecedente reciente (contra Osasuna Promesas) donde ya pudo verse al madrileño en uno de los costados.

David Rodríguez, en acción, en un partido de esta temporada jugado en el Heliodoro. / Andrés Gutiérrez

Otra posibilidad, más remota, es la reubicación de Cris Montes. Se trata de un futbolista que apenas cuenta para Álvaro Cervera y que en los entrenamiento ha tenido que ejercer como defensa para completar los partidillos. De ahí surge justamente su incorporación a un partido reciente en esa posición, con tan buena fortuna que acabó erigiéndose en protagonista con letras mayúsculas porque participó ese día del gol definitivo para puntuar en Balaídos. Si bien la autoría del tanto se le adjudicó en propia meta a un futbolista del Celta Fortuna, fue Cris quien originó la feliz secuencia.

Entretanto, otro hombre elogiado públicamente por Álvaro en rueda de prensa parte como el tapado para tener minutos en la cita crucial de El Toralín, ya fuera como titular o como suplente. Se trata del húngaro Antal Yaakobishvili, casi inédito desde su llegada a préstamo. El día de su presentación ya se anunció que podía actuar no solo como central, donde la titularidad está carísima, sino también en uno de los costados. Ha dicho Cervera que estaría «encantado» de quedarse con el internacional sub 21 para el proyecto del venidero curso 26/27, señal inequívoca de que está conforme con su actitud en la rutina diaria de entrenamientos y con sus condiciones para ser relevante en la zaga blanquiazul. Así que no debe descartarse su concurso ante la Ponferradina.

No hay muchas más discusiones abiertas en relación a la composición del once, donde se mantendrá inalterado el tándem Juanjo Sánchez-Fabricio en la sala de máquinas, donde faltará Aitor Sanz, quien cumplirá este sábado el segundo de los tres partidos de suspensión que le impuso Competición por su expulsión en Mérida. Pero sí puede surgir cierto debate respecto a una de las posiciones de ataque. Ahí donde ante el Arenas jugó Jeremy, podría entrar Dani. O Balde.