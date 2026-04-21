Operación ascenso: agotadas todas las entradas para aficionados del CD Tenerife en El Toralín

No es una cifra redonda, ni récord, pero sí un número que habla por sí solo. 638 serán los aficionados del CD Tenerife que estén presentes el próximo sábado en las gradas de El Toralín, estadio donde el representativo podría abrochar el deseado ascenso a la Hypermotion tan solo un año después de caer a los infiernos.

La SD Ponferradina dio este martes por agotados todos los billetes dispuestos para la afición visitante. Ya no habrá opción alguna a ampliación de aforo para los seguidores del representativo, que han liquidado las localidades disponibles en los sectores 5, 6 y 7 de uno de los fondos. Así pues, la única alternativa para los más rezagados es comprar una entrada en taquilla y ver el encuentro donde lo harán los incondicionales locales.

La movilización blanquiazul tendrá una particularidad, una escala en Gran Canaria «como mínimo para unos 200 aficionados del Tenerife», según explica Iván Codina, portavoz de la agencia de viajes que ha organizado el ingente desplazamiento. De este modo, la isla del eterno rival será parada para una importante cifra de chicharreros, que empezarán a hacerse notar en las calles de Ponferrada y sus alrededores desde la noche del viernes. El epicentro de la movilización será el sábado la calle Julio Cervera. Casualidades del destino, coincidente con el apellido del míster blanquiazul.

Por su cuenta

A los seguidores adscritos a las peñas del Tenerife se sumarán otros por su cuenta, el gran contingente de la Ibérica –grupo por antonomasia de los que siguen al club desde la Península– y también incluso algunos venidos desde el extranjero para una ocasión tan especial.

Desde el club sitúan este numeroso desplazamiento entre los más importantes de la historia reciente del representativo. Hubo algunos con final feliz, como el de Montilivi y el último ascenso a Primera;y otros también notables, pero con desenlace ingrato, como el del descenso en Mestalla, tras acudir a Valencia casi un millar de entusiastas blanquiazules que se volvieron con lágrimas en los ojos.

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Opción de alirón

Este viaje a Ponferrada tiene otra particularidad. Si el equipo sube, buena parte de la afición tendrá que celebrarlo en la Península, pues el regreso de la mayoría está programado para el lunes. «Los horarios tardan tanto en salir, que tuvimos que ingeniárnosla para bloquear y reservar los pasajes de avión mucho tiempo antes, hace meses», revela el propio Codina, quien niega que las agencias tengan prioridad frente al resto de aficionados. «Al final, todos buscamos lo mismo:arropar al equipo cuando más lo necesita. Es lo que hemos hecho durante toda esta temporada», subraya.