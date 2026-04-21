Todo lo que se sabe de la celebración del ascenso del CD Tenerife: una guagua descapotable de dos pisos

Con el ascenso del CD Tenerife a Segunda División a la vuelta de la esquina, la afición blanquiazul espera ansiosa el momento del alirón definitivo. Hay incluso cierto debate entre los propios birrias. ¿Subir en Ponferrada a la primera oportunidad o hacerlo siguiente semana en el Heliodoro? El debate está servido en la calle, mientras Álvaro Cervera y sus futbolistas se refieren al deseado acontecimiento como "el objetivo".

No mucho se sabe de la inminente celebración. Que será multitudinaria en la capital tinerfeña es seguro, como también que habrá todo tipo de agasajos y recibimientos oficiales a directivos, jugadores y cuerpo técnico. Otros detalles dependerán del cómo y el cuándo. Lo que sí ha trascendido es que la plantilla dispondrá de una guagua de dos pisos con los colores blanco y azul para transitar por Santa Cruz.

Algunos de los futbolistas del CD Tenerife, en la guagua de dos pisos descapotable. / E.D.

Con los colores del Tenerife

Así lo desveló hace semanas el propio José Manuel Bermúdez, alcalde de la capital tinerfeña. En un acto en el que Ayuntamiento y club anunciaron un acuerdo a tres bandas con City Sightseen, empresa de guaguas turística cuyos vehículos de color rojo recorren Santa Cruz, Bermúdez adelantó la noticia. "Estamos anticipando que podamos usar esta guagua de dos pisos descubierta para que nuestros jugadores, en caso de un hipotético ascenso que parece bastante claro, puedan celebrarlo por todo lo alto en Santa Cruz", manifestó sonriente el mandatario en declaraciones a 'Cope Tenerife'.

El primer edil, de hecho, señaló que antes incluso de que el acuerdo con el club se cerrase, él mismo se había puesto manos a la obra para tener avanzada esa opción. "Yo la tenía pactada y reservada, estará vinilada, o eso espero, con los colores del CD Tenerife".

La no coincidencia con la Binter y el baile de magos

El nacionalista, seguidamente, valoró también las posibles fechas del ascenso definitivo porque, según explicó, esa misma mañana había estado "haciendo cábalas junto a Felipe Miñambres" y otros concejales, como el popular Carlos Tarife. Así, y tras advertir que los partidos debían jugarse antes, Bermúdez no escondió su deseo de que la celebración no coincidiera con la Binter NighRun (que tuvo lugar el pasado sábado) y tampoco con el baile de magos de la capital del 2 de mayo.

Ambos eventos multitudinarios, la hipotética simultaneidad con los festejos de un ascenso del Tenerife hubiese generado un hándicap logístico. No será así porque el Tenerife no subió el pasado sábado y, de hacerlo el fin de semana del 1 al 3 de mayo, sería el viernes 1 (cuando el representativo juega en el Heliodoro contra el Barakaldo) y no el sábado día 2. "La capital estará preparada. De gala ese día y montaremos una buena, como corresponde", concluyó el alcalde.

Silencio en el club

En club, por otra parte, han evitado siempre hablar de la celebración del ascenso. Incluso en las últimas semanas, cuando las opciones se han disparado hasta tal punto de que la incógnita ha dejado de ser si el acontecimiento se producirá o no y la pregunta ha pasado a ser cuándo exactamente. Por contra, lo que sí ha hecho el Tenerife es informar públicamente de la hora del regreso de su vuelo desde la Península tras el partido contra la Ponferradina, algo muy excepcional. La expedición tinerfeñista partirá hacia la Isla el domingo a las 8:00 de la mañana (hora insular) desde La Coruña. ¿Habrá recibimiento multitudinario en el aeropuerto de Tenerife Norte a eso de las 11:00 de la mañana?