Tortuosa hoja de ruta del CD Tenerife para llegar y volver de Ponferrada

Hay señales de que esta semana es especial. Al contrario de lo que suele ser habitual, el CD Tenerife reveló este lunes su plan de viaje para ir y volver de Ponferrada, la ciudad de la provincia de León donde puede abrochar matemáticamente su deseado regreso al fútbol profesional. Podría darse el sábado, así que obviamente hay preparado un amplio dispositivo por parte del club para que nada falle. Dicho de otro modo, se activa el plan de las grandes ocasiones.

Los jugadores convocados para el que puede ser el gran día saldrán desde el aeropuerto de Los Rodeos este viernes tras entrenarse por la mañana en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Acabada la sesión, Álvaro Cervera atenderá a los mediso de comunicación, como ya es costumbre al cierre de cada semana. Con un aliciente especial: para entonces el míster ya podría confirmar si para esta ocasión se opta por que viajen todos, incluidos los jugadores que estarán indisponibles por lesión (Javi Pérez, Marc Mateu o Alassan) o sanción (Aitor Sanz y David Rodríguez). Cabe pensar que desde la institución que preside Felipe Miñambres se saltarán en esta ocasión la norma establecida a comienzos de este curso, cuando se determinó activar una política de ahorro y limitar a 20 los desplazados para cada partido en la Península.

El equipo intentará estar aislado del ruido que supondrá la masiva movilización de la afición blanquiazul, aunque es seguro que habrá un amplio número de seguidores a las puertas de su hotel de concentración y también a la llegada del plantel insular al estadio de El Toralín, adonde los futbolistas prevén estar acercándose sobre las 16:00 (hora insular) del sábado. Esto es, cuando ya esté en marcha el partido que tiene la llave para el ascenso sea matemático este fin de semana, el que juegan en Pasarón el Pontevedra y el Celta Fortuna.

Caprichos del destino, el alirón puede darse en una de las plazas más complicadas a efectos logísticos, por las severas dificultades que hay para llegar y salir de El Bierzo, más todavía porque está inoperativo el aeropuerto de Santiago de Compostela. Esta circunstancia obliga a los desplazados por parte del representativo a irse aprisa y corriendo desde el Toralín hasta la ciudad a A Coruña, donde los de Cervera harán noche en un céntrico hotel. Si la combinación deseada se diese tanto en Pasarón como en Ponferrada, entonces la fiesta sería apoteósica en esta localización de la ciudad gallega, que podría convertirse en el epicentro de la celebración. Eso sí, con la previsión de que los jugadores podrán dormir poco porque el domingo saldrán a primera hora desde el aeródromo coruñés. Se desconocen los motivos por los que el Tenerife ha dado publicidad a los horarios, pero la afición celebró –a través de las redes– poder conocerlos de antemano y así saber, si se diese el ascenso, dónde y cuándo agasajar a los héroes, que aterrizarán en Tenerife Norte al filo del mediodía. Lo que pase después está guardado bajo siete llaves y es casi secreto de estado. Pero ya el Tenerife avista el Cabildo, que es la meta que se fijó cuando empezó la temporada.