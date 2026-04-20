Lo que dicen las matemáticas: un 11% de opciones de que el CD Tenerife ascienda este sábado

Solo una combinación de nueve posibles (11%) adelantaría el alirón a este sábado. El CD Tenerife necesita ganar en Ponferrada y, además, que el Celta Fortuna pierda en su derbi regional con el Pontevedra. Sería el ascenso desde Primera RFEF más temprano de la historia.

El CD Tenerife de las 20 victorias –una cifra extraordinaria y al alcance de muy pocos– ha logrado ya once conquistas en el Heliodoro Rodríguez López y nueve a domicilio, un dato abrumador y que le sitúa entre los mejores equipos a domicilio de todas las categorías nacionales. Justamente es su altísima fiabilidad en su versión visitante uno de los motivos para creer que el ascenso pueda sellarse matemáticamente este sábado en El Toralín, escenario donde el representativo ya ha salido vencedor en tres ocasiones a lo largo de su centenaria historia.

A estas alturas del campeonato no hay dudas ni discusión sobre la autoridad del representativo en su grupo y en la categoría, donde el cuadro de Álvaro Cervera puede presumir de unos dígitos sobresalientes. Como visitante, se encuentra a un solo triunfo de igualar las diez conquistas a domicilio que hizo Rafa Benítez el año del ascenso de 2001; y a dos de las logradas por el Tenerife de Luis Miguel Ramis, que profanó hasta 11 campos diferentes en su curso más exitoso. Aquel récord se mantiene vigente hasta la fecha, pero muy posiblemente podría caer en las tres citas en la Península que le faltan al representativo para completar esta temporada (este sábado en Ponferrada, la siguiente en Salamanca y, al epílogo del torneo, la última en O Couto frente al Ourense). No hay ni punto de comparación entre el cuadro insular y los otros 19 de su grupo si se computasen solo los partidos jugados fuera de casa.

Triunfos a domicilio

Eso sí, el segundo mejor visitante es el Celta Fortuna, así que no cabe descartar una nueva gesta del cuadro vigués en su duelo regional ante el Pontevedra, una coyuntura que retrasaría el alirón blanquiazul al menos una semana más. Hasta la fecha, el representativo ha vencido en Guadalajara en la jornada inaugural (0-2), en Pasarón al Pontevedra(0-2), al Real Madrid Castilla en la Ciudad Deportiva de Valdebebas (1-3), al Racing de Ferrol en A Malata (1-2), al Arenas de Getxo (1-4) en una de sus mayores goleadas de esta liga, al Real AvilésIndustrial en el Román Suárez Puerta (1-2), al filial de Osasuna en Tajonar (0-2), al Zamora por la mínima (0-1)y al Arenteiro (0-1) con un tanto de penalti sobre la bocina.

Los números atestiguan la extraordinaria regularidad del Tenerife a domicilio. Si bien en las últimas semanas sí ha entrado en un bucle de empates, el más reciente contra el Mérida con el mazazo del gol en el minuto 100, la realidad es que el representativo ha materializado casi el triple de tantos de los que ha encajado su portero, Dani Martín, que se confirma como el arquero menos batido del grupo y el que más porterías a cero ha coleccionado durante este curso. Algunas de ellas han sido en la Península, lo cual acredita el excelso desempeño defensivo del equipo cada vez que sale de su estadio. En sus partidos como visitante, el Tenerife ha recibido tan solo ocho tantos.

Noticias relacionadas

Bajas confirmadas

Para la cita del sábado, el equipo tendrá que sobreponerse a un auténtico aluvión de bajas. A las ya habituales por lesión (MarcMateu, Javi Pérez o Alassan) se suman dos sanciones que obligarán a Cervera a alejarse mucho de las coordenadas habituales en la composición del once. En la medular faltará Aitor Sanz, lo que hará repetir a Fabricio y Juanjo Sánchez en la sala de máquinas;y en la zaga faltará el único futbolista de campo que había sido partícipe de todos los partidos ligueros, el tercer capitán blanquiazul David Rodríguez.