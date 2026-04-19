Así será el desplazamiento masivo de la afición del CD Tenerife a Ponferrada: aviones, horarios, hoteles...

Si el CD Tenerife es capaz de ganar el sábado en El Toralín (17:30 horas) y el Celta Fortuna cede antes en su duelo regional a domicilio contra el Pontevedra (Pasarón, 15:15), el ascenso del representativo ya será irreversible. Dicho de otro modo, el equipo blanquiazul puede cantar el alirón este sábado y sin más demoras. La victoria ante el Arenas de Getxo en el Heliodoro y la sensación de que el objetivo está a la vuelta de la esquina ha disparado la euforia entre la afición y anoche estaba casi agotado el segundo lote de entradas habilitado por la Ponferradina para los aficionados visitantes, que estarán ubicados en uno de los fondos del estadio. La movilización de seguidores chicharreros rebasará con total seguridad el medio millar de desplazados.

El precio único establecido por el equipo organizador es de 15 euros y la ubicación del grueso de la afición insular serán los sectores 5 y 6 de El Toralín, donde el representativo ya se jugó un ascenso (en 2012). Entonces, salió cruz; ahora, la historia puede ser diferente. Ante las dificultades para llegar al Bierzo, los seguidores blanquiazules han optado por vías muy diferentes para llegar al estadio, que podría sumarse a la larga lista de escenarios felices para el tinerfeñismo, tales como el Benito Villamarín, Riazor, Montilivi o La Freixa Llarga, donde el club firmó su último ascenso a Segunda División, también con Álvaro Cervera como entrenador.

En total, ya son cuatro los aviones que tendrán una presencia masiva de incondicionales del Tenerife. Según explica Iván Codina, portavoz de la agencia de viajes especializada en desplazamientos con el cuadro insular, casi la mitad de los viajeros blanquiazules tendrán que hacer escala en Gran Canaria. La movilización comenzará el viernes a media mañana desde Los Rodeos y los destinos para aterrizar serán muy dispares:ACoruña, Asturias, Santander... Desde estas ciudades, algunos optarán por vehículos alquilados y otros por la guagua como medio de transporte para dormir en Ponferrada o sus alrededores. De hecho, en la ciudad donde se disputará el partido ya apenas quedan plazas hoteleras, pues además hay coincidencia con otros eventos que han dejado casi a cero la disponibilidad en los principales establecimientos de la zona.

Así pues, el grueso de la expedición blanquiazul se alojará en tres hoteles de León, concretamente San Mamés, Riosol y Quindos. El despegue de los aficionados será escalonado. «Algunos salen a las 11:00, otros a las 11:30, otro grupo vía Madrid a las 12:00 y, por último, los más rezagados a las 13:00», explican desde una de las peñas que se sumará al masivo desplazamiento, que recuerda a otros realizados con motivo de las grandes finales por el ascenso que disputó el Tenerife. Eso sí, sin llegar ni aproximarse a la cifra récord de este curso, con más de mil aficionados en las gradas de Valdebebas para ver la victoria del representativo ante el Real Madrid Castilla, que entonces se presumía un rival directo en la puja por el ascenso directo.

La Federación de Peñas se había garantizado hasta mil plazas en las gradas de El Toralín «por si hubiese existido tanta demanda», pero no hará falta. La primera remesa se agotó en cuestión de solo unas horas y la segunda estaba a punto de quedar liquidada anoche. No obstante, hay margen aún para los que quieran apuntarse a última hora, o por su cuenta. «Hay muchos que han optado por viajes a medida», dice Codina. Entretanto, hay otros muchos en que confían en las matemáticas y visualizan que el ascenso llegará finalmente el 1 de mayo en el Heliodoro.

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El plan del equipo

El club no ha hecho públicas sus intenciones para el que puede ser el gran día de esta temporada. Sí se conoce el plan de viaje previsto para el viernes, en vuelo a Madrid después del entrenamiento matinal que completarán los blanquiazules en Geneto. Si no hay cambios en la hoja de ruta programada por la institución insular, el representativo regresará el domingo a casa desde A Coruña. Si se cumple el guion más feliz, los futbolistas no se irían a sus domicilios, sino a celebrar por todo lo alto junto a la afición el deseado cambio de categoría. «Un ascenso te cambia la vida», sugirió el sábado el entrenador del club, que está listo para vivir esta experiencia por segunda vez. Ahora bien, desde el Tenerife no quieren ni oír hablar de celebraciones. Por superstición o por cautela, el champán aún ha de esperar en la nevera.