El Tenerife ya tiene a la vista el ascenso a Segunda División

El Tenerife hizo lo que necesitaba, ganar después de tres empates seguidos. Con goles de Enric Gallego y Mahamadou Balde (2-0) derrotó al Arenas en el Heliodoro al día siguiente de que el Celta Fortuna goleara al Cacereño en Balaídos y se pusiera a seis puntos de distancia del líder. El margen vuelve a ser ahora de nueve, más el golaverage, una ventaja que establece por primera vez en esta temporada la fecha del posible ascenso de los blanquiazules a Segunda División. Porque si el sábado que viene pierde el filial del club vigués en Pasarón, ante el Pontevedra, y el Tenerife se impone a continuación a la Ponferradina en El Toralín, ya no será necesario hacer más números, el equipo de Álvaro Cervera será inalcanzable y estará matemáticamente ascendido a falta de cuatro jornadas para el cierre del calendario regular. Si no, seguramente será el 1 de mayo en el Rodríguez López frente al Barakaldo. O en Salamanca. La cuestión es que la conquista del objetivo ya está a la vista. Al fin.

Para llegar a esa situación, el entrenador diseñó una alineación que presentó como principal novedad la presencia del grancanario Jeremy Jorge. El extremo no había sido titular en Liga, solo en la Copa del Rey. Le tocó esta vez entrar en las rotaciones utilizadas por Cervera para cubrir la vacante del lesionado Nacho Gil. Antes que él habían tenido su oportunidad Cris Montes, Iván Chapela y Dani Fernández -por la derecha y con Noel en el carril izquierdo-. También participaron de inicio Fabricio y Jesús de Miguel, dos jugadores que actuaron como suplentes en Mérida (1-1). De ese once salieron el sancionado Aitor Sanz, así como Dani Fernández y Maikel Mesa por decisión técnica.

Arrancó el Tenerife dispuesto a llevar la iniciativa, obligado a generar algo. Pero le costó. Y mucho. No encontraba la manera de abrirse camino en medio de un ordenado Arenas. Trataba de explotar el recurso de la velocidad y el desborde de Noel por la derecha, pero la voluntad del pontevedrés no era suficiente. Y Jeremy intervenía poco -con el tiempo fue apareciendo más-. De resto, casi nada, apenas un par de acciones a balón parado, una falta escorada lanzada por Fabricio sin receptor (9'), un primer córner... Cerca de la media hora, Cervera buscó algo diferente cambiando de banda a Noel y a Jeremy. El Tenerife tocaba el balón y se movía en tres cuartos de campo, pero no conectaba con Enric Gallego ni con Jesús de Miguel. No había remate. Como mucho, un toque de cabeza del delantero madrileño a la espalda de Pablo García (16'). Hasta que, al fin, a base de insistir, Noel pudo finalizar una combinación ofensiva con un golpeo limpio que sacó Gastesi por la línea de fondo (30').

El Arenas se las iba arreglando para resistir, pero no renunciaba al gol. Lo hacía más por errores ajenos que por méritos propios. Por ejemplo, con un chut de Collado pegado al palo tras una pérdida de César (6'), con un mano a mano de Vizcay con Dani Martín después de una defectuosa maniobra de Landázuri (13'), con otra clara ocasión desperdiciada por Vizcay a partir de una mala entrega (32')... En resumen, el equipo de Jon Erice daba una mayor sensación de peligro, a cuenta gotas, pero lo hacía para convertir a Dani Martín en el mejor de los blanquiazules hasta ese momento. Demasiadas imprecisiones, poca continuidad, escasez de recursos... Terreno abonado para un Arenas que vivía relativamente tranquilo. Motivos para que el público empezara a desesperarse. Pero los nervios se evaporaron de golpe gracias a Enric Gallego. Un latigazo aislado. No hizo falta más. El delantero aprovechó un despiste defensivo para enganchar un potente remate desde la esquina del área pequeña imposible para Gastesi (42'). El balón se coló por la escuadra del palo más cercano y todo cambió. Alivio fuera y seguramente dentro. El Tenerife ya había hecho lo más difícil. Una ve más. 'Árbitro, la hora,' pensaría más de un blanquiazul.

Pero quedaba toda una segunda mitad que el conjunto local comenzó sin dar indicios preocupantes, ni la menor señal de una salida fría. Y eso ya fue un paso más. El juego se volcó hacia la mitad del campo rojinegra y no tardó en llegar la primera ocasión, un pase atrás de Noel desde la línea de fondo sin nadie que lo cazara (52'). Nada que descompusiera a un Arenas que seguía dentro del partido, con una desventaja corta.

Para que evitar que su equipo bajara el ritmo, Cervera decidió introducir los primeros cambios a la hora de partido. Balde y Chapela, por Jeremy y De Miguel. El gaditano ejerció de mediapunta, con Gallego como referencia en el área.

Uno de los sustitutos, Balde, elevó los decibelios del Heliodoro con un remate a la red en el minuto 63 tras un pase de Noel, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Poco después, volvió a aparecer para meter un medido pase desde el costado derecho a la frente de Enric, que dirigió bien el envío, pero con poca potencia, fácil para el guardameta. Y en el 70', más de Balde, esta vez para plantarse solo delante de Gastesi al recibir una asistencia de Noel. Intentó picar, pero el portero atinó para despejar a córner. Los blanquiazules se movían al filo del 2-0, pero el Arenas no había firmado la rendición y no se manejaba nada mal con el balón, principalmente en el centro del campo. Las sombras de empates en casa en situaciones similares empezaron a notarse en el Rodríguez López. Tensión en la grada. Y con razón, porque el Arenas percibió el miedo y apretó. Mattheus tuvo el 1-1 en el minuto 72. Controló un pase raso y se encontró con Dani como último obstáculo, un muro que no supo saltar. El portero desvió un remate que iba a gol.

Pasado el susto, Cervera quitó a Noel y puso a Gastón. El público también se olvidó del sobresalto y pidió un último esfuerzo. Y ese arreón tuvo como resultado otro gol. Lo firmó Balde después de una recuperación de Juanjo (81'). Un estampido que sacudió la malla. Premio merecido para un jugador especialmente inspirado en este encuentro. Ahora sí, con el 2-0 se disiparon los temores. Fiesta en el Heliodoro y la expectativa de poder completar la obra en El Toralín.