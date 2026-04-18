Partido en el Heliodoro para esprintar hacia la meta

No falló el Celta Fortuna. Venció al Cacereño en Balaídos y se situó a seis puntos de un Tenerife que tratará de recuperar este sábado (17:30) los nueve de renta con un triunfo en el Rodríguez López ante el Arenas. A partir de ahí, solo cinco jornadas para el cierre del calendario. Un escenario ideal, una posición de ventaja pase lo que pase. En definitiva, una oportunidad para esprintar hacia la meta sin la necesidad de mirar por el retrovisor, para ir poniéndole fecha al desenlace. Podría ser el sábado que viene en El Toralín, el viernes 1 de mayo en casa frente al Barakaldo... La opción de no dejarlo para más adelante dependerá de lo que haga el equipo de Álvaro Cervera. Las victorias acortarán los procedimientos, claro está. Y eso es precisamente algo que le viene costando al Tenerife últimamente: dos partidos ganados de los últimos diez por una única derrota y siete empates.

La igualada más cercana escoció por la manera en que se produjo, con un gol del Mérida de falta directa en el minuto 100, poco después de que el líder del Grupo 1 de Primera RFEF se quedara con un futbolista menos por la expulsión de Aitor, que no solo se perderá la cita con el Arenas, sino que faltará también en las dos siguientes. Deberá cumplir una jornada de sanción por la doble tarjeta amarilla y dos por sus protestas al árbitro.

Sin Aitor, con Gastón

Cervera se verá obligado a modificar un once –se supone que con Juanjo, listo tras las molestias que notó en Mérida, y Fabricio en el medio– en el que en el Romano entraron como novedades Agüero, Maikel Mesa y Dani Fernández.

No podrá tener como alternativa a Nacho Gil, que sigue recuperándose de una dolencia muscular. Tampoco a Alassan, Marc Mateu ni Javi Pérez, los lesionados de larga duración. Pero sí a Gastón Valles, que cumplió en el José Fouto un partido de arresto por la acumulación de amonestaciones.

La relación con el Arenas

Enfrente, un Arenas que ha tenido este curso una relación especial con el Tenerife, primero por la cesión en verano de Baba Diocou, el atacante fichado por el club isleño que salió a préstamo sin entrenar siquiera como blanquiazul y que pasó en enero al Granada, y ahora con la operación que llevó al conjunto vasco hasta junio al joven portero Sergio Aragoneses, que se había hecho con el puesto como titular pero que, por contrato, no participará en el Heliodoro.

El equipo entrenado por Jon Erice está en la mitad de la tabla, con nueve puntos de margen sobre el descenso y a cinco del playoff. Pero por su condición de novato en la categoría y por tener uno de los presupuestos más bajos, no mira a lo segundo, sino a lo primero.

El Arenas es el que menos empata (5), el segundo más goleado (47), el cuarto peor visitante (12 puntos) y también el sexto mejor de la segunda vuelta con 20 puntos, dos menos que los sumados por el Tenerife en esa misma etapa. Viene de ver cortada con un rotundo 0-5 del Celta Fortuna en Fadura –el campo de hierba natural al que tuvo que trasladarse en enero por no poder seguir en Gobela, de césped sintético, donde ganó el Tenerife en la primera vuelta por 1-4–, una racha de seis partidos seguidos en la que sumó cuatro victorias y dos empates.