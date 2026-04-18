El partido empezó dos horas antes

Este partido empezó a jugarse mucho tiempo antes de que el balón echase a rodar y también mucho antes de que Enric Gallego se erigiese en el gran héroe de la tarde. Eran las tres y ya se contaban por cientos los aficionados del Tenerife ávidos de disfrutar del primer gran momento de la tarde. El recibimiento organizado por las peñas llevó a una multitud a los aledaños del Heliodoro Rodríguez López, donde los seguidores blanquiazules fueron aclamando –uno a uno– a todos los jugadores del representativo. Ya daba igual que fueran titulares o suplentes, lesionados o disponibles, canteranos o fichajes... Todos y cada uno de los hombres de Álvaro Cervera recibieron el aliento y el apoyo de un gentío con bufandas, banderas y camisetas. Todo, al blanquiazul.

Entre los más ovacionados estaba el portero Dani Martín, que se ha metido a la afición en el bolsillo. También «papá» Enric, como así le ha bautizado la grada; y por supuesto Alassan, que se reencontraba con la afición solo dos semanas de retirarse en camilla del Heliodoro para ser intervenido de urgencia. Aunque con muletas, quiso estar. Lo mismo que Marc Mateu, no apto para jugar hasta la próxima temporada, pero que también quiso acompañar al equipo. Entre los presentes, un nombre todavía desconocido para la mayoría de aficionados, el de Juan Ybarra, que lograba incrustarse por segunda vez (y primera en casa) en la lista de convocados.

Un guion muy feliz

La secuencia fue distinta a la de otras ocasiones. Como ya no se estilan las concentraciones en un hotel, los jugadores llegaron por su cuenta y se congregaron en uno de los balcones que dan a la calle La Mutine. Un encuentro lleno de liturgia blanquiazul y emoción, que trajo consigo un momento de absoluto silencio para que hablase el capitán. «Quiero daros las gracias por todo esto que estáis haciendo», enunció Aitor Sanz. A su lado, sonriente, le miraba Dani Fernández. Estaba el canterano ante su primer gran día en el Tenerife. Lo mismo que muchos aficionados que nunca han visto o vivido un ascenso como el que persigue el representativo.

Faltaban todavía dos horas para el partido, pero el Heliodoro calentaba motores y la atmósfera empezaba a ser la de las ocasiones especiales. Entre los que más alucinaron, un Nacho Gil que no estaba listo para jugar –aún le quedan un par de semanas–pero que se fue aplaudido y abrazado por todos a quienes vio a su paso.

También el momento del pitido final vino acompañado de una celestial banda sonora blanquiazul, preludio de lo que puede ser la gran celebración del ascenso, que el Tenerife ya vislumbra a la vuelta de la esquina. Buena prueba de ello fue la notable afluencia de espectadores que registró ayer el estadio capitalino. En total, 13.399 testigos de una victoria crucial, que ubica a la institución a las orillas de la Hypermotion. Aunque sin acercarse siquiera al lleno, sí se rebasaron ayer con creces los dígitos de jornadas anteriores. La fiesta puede ser completa en dos semanas, cuando sea el Barakaldo –otro equipo vasco– el que visite a los de Cervera en el Rodríguez López. Para entonces, el representativo podría haber cantado ya el alirón. Pase lo que pase, habrá muchos más aficionados que quieran sumarse al gran día.