El ascenso del CD Tenerife ya puede ser una realidad el próximo sábado

La victoria del CD Tenerife ante el Arenas de Getxo sirve para devolver al representativo al feliz hábito del triunfo y prácticamente certifica el regreso a Segunda de forma virtual. De hecho, el equipo blanquiazul podría cantar el deseado alirón el próximo sábado en Ponferrada (El Toralín, 17:30 horas). Para ello, habrían de darse estos dos resultados: victoria en El Toralín y, antes, que el Celta Fortuna pierda en su compromiso a domicilio contra el Pontevedra.

Comoquiera que el filial vigués ya solo puede alcanzar los 75 puntos y los de Álvaro Cervera suman 69 en la clasificación, el ascenso para el Tenerife está más cerca que nunca. Tras las dudas o los nervios surgidos el viernes por el triunfo del cuadro celeste, que le situaba provisionalmente a seis del liderato, esta victoria contra el Arenas halló en la grada y el vestuario la sensación de que es casi definitiva.

Tan solo una improbable hecatombre impediría al Tenerife celebrar su regreso a la Hypermotion por la vía rápida. Si no fuese el próximo sábado en Ponferrada, hay un altísimo porcentaje de posibilidades de que el ascenso matemático pueda celebrarse en casa -como es el deseo de un sector muy amplio de la afición- y en día festivo, el próximo viernes 1 de mayo en el partido ante el Barakaldo.

Para que el alirón se dé ese día, la distancia al cierre de esa jornada tendría que ser de nueve puntos o más. Es decir, mantenerse en la distancia que actualmente refleja la clasificación del Grupo 1. En todo caso, en esa fecha habría dos formas distintas de darse y celebrarse el ascenso: o bien por un tropiezo del Celta Fortuna ante el Osasuna B en el choque que disputará también se día, pero en la franja de tarde; o a través de una victoria blanquiazul con el Barakaldo.

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Sin hablar de celebraciones

En el club mantienen la cautela y no quieren oír ni hablar de celebraciones, aunque obviamente de puertas adentro se han contemplado todos los escenarios. Ante la opción real de que el alirón se celebre a domicilio y en apenas seis días, hay algunas medidas extraordinarias fijadas para el desplazamiento a Ponferrada.