Álvaro Cervera: «A muchos jugadores, el ascenso les cambia la vida»

Álvaro Cervera no se mostró disconforme con la actuación del equipo ayer y subrayó que el triunfo les sitúa más cerca del gran objetivo de la temporada: el ascenso. «Ahora se abre una ventana y, si ellos fallan, se puede dar», dijo en referencia a la actual situación clasificatoria, en la que el Celta Fortuna ya no tiene margen de error si quiere seguir opositando al campeonato.

«Todos estamos muy nerviosos y pasan cosas que habitualmente no ocurren. Se juega con mucha tensión, y es difícil», dijo sobre el atasco del equipo en los primeros minutos. «Yo creo que hemos estado mejor que otros días. Arriba nos cuesta, sí, pero nos han llegado solo una vez. A mí el partido no me ha disgustado; no ha sido un gran partido, pero sí el que necesitábamos en estos momentos», precisó el jefe del banquillo insular.

A continuación, Cervera expresó su deseo y convencimiento de que esta conquista permitirá al representativo desahogarse ante las cinco jornadas finales. «Seguro que el triunfo va a liberar al equipo y también al entorno del club, que estaba muy nervioso. ¿Por qué? Porque hay tensión, un gran objetivo por delante y muchos jugadores no han estado nunca en esta situación, a los que el ascenso les cambiaría la vida», resumió. Sea como fuere, el entrenador de los blanquiazules negó que el objetivo esté ya conseguido, aunque sí muy cerca. «No está hecho todavía; ahora bien, este triunfo nos acerca y nos desahoga un poco», sintetizó. Asimismo, reveló que vio a sus futbolistas muy felices en la caseta. «He visto sonrisas y alegría en el vestuario. Nosotros cuando no ganamos, no reímos. Nos habiamos acostumbrado a ganar mucho tiempo seguido y parecía que los empates no nos valían, aunque también suman. No hemos jugado muy bien, tampoco tan mal; lo importante era sacar esto adelante», comentó. En un contexto donde «todo el mundo evitar perder», argumentó Cervera que ya solo les queda dar el paso definitivo. «Y acabar bien», sentenció.

Asimismo, se le preguntó por la opción matemática de que el ascenso se produzca el próximo sábado. «Si ellos pierden y nosotros ganamos, se dará. Es algo que no se había dado hasta la fecha y en lo que no habíamos pensado hsata el momento. Ojalá podamos ganar los cinco partidos que quedan, que va ser difícil, pero el objetivo es subir y ya podemos conseguirlo con victorias nuestras, o también por un error de ellos», dijo en alusión a un posible tropiezo del Celta Fortuna que otorgue definitivamente el ascenso al Tenerife.

Agradecido con la afición, el preparador local destacó el recibimiento multitudinario antes del partido y también el comportamiento de la afición que se dio cita en el Heliodoro: «Este equipo lleva 69 puntos y nos e puede juzgar por una jugada, o por un partido. Este grupo se merece el apoyo de todos, y es lo que hemos visto hoy [por ayer], y lo agradecemos y valoramos. Hay un grupo importante de fieles, y luego otros que se suman en determinadas ocasiones», indicó en cuanto a la afluencia de público, más notable que otros días.

Y acabó con una confesión sobre Enric Gallego. «Hay cosas que quizá no se deban comentar, pero la realidad es que me cuesta quitarlo», dijo de su sustitución, que se produjo cuando ya el partido estaba encarrilado y los puntos, en la mochila del Tenerife.