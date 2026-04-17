Cervera: "Nos están pasando cosas que antes no nos pasaban"

En la víspera del partido ante el Arenas, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, Álvaro Cervera reconoció que "todos" están "nerviosos" por el desenlace de una temporada que ha pasado de ser "demasiado tranquila" para el Tenerife a estar condicionada por "cosas" que antes no pasaban y que están impidiendo que el equipo gane partidos con frecuencia.

El Tenerife intentará reencontrarse con el triunfo en el duelo con el Arenas. En el mejor de los supuestos, el entrenador apuntó que quedará menos para que termine la temporada pero "no estará todo decidido", el ascenso no será matemático. Y si se da otro resultado, la lucha por el campeonato "se va a apretar y ya no entrarán en juego solo los puntos, sino también lo emocional". Poniéndose en esa situación, advirtió de que el Tenerife tendrá que estar "preparado" porque en esas circunstancias "la cabeza juega malas pasadas".

Una temporada larga para el conjunto blanquiazul

El técnico admitió que el Tenerife es ahora "un equipo algo más nervioso", un conjunto al que le "pasan cosas" que antes no le pasaban. "Cuando se repiten goles y faltas en los últimos minutos, o penaltis que hay que parar, la culpa no será de lo mismo, algo estaremos haciendo mal", asumió.

Cervera explicó que "al fútbol se juega con los pies y con la cabeza, pero el fútbol está en la mente y no en lo demás. Y si la mente no está clara y tranquila, los mensajes que se mandan no llegan aunque uno quiera hacerlo bien". En esa línea, aseguró que la temporada se le está haciendo "demasiado larga" al Tenerife y el equipo no está "recibiendo nada a favor" en la recta final del calendario.

"Cuando vamos ganando, nos empatan; lo de Mérida fue una cosa... Y eso crea nerviosismo e inquietud, y así no se puede jugar bien al fútbol. Todos estamos preocupados por lo que puede pasar y porque hemos tenido una temporada demasiado tranquila y ahora estamos más nerviosos. Lo que hay que hacer es conseguir una atmósfera propicia y eso se tiene con resultados", continuó el entrenador del Tenerife.

La sanción a Aitor Sanz: no jugará en tres jornadas

Álvaro también compartió su opinión sobre la sanción de tres jornadas de suspensión que deberá cumplir Aitor Sanz por su expulsión y las posteriores protestas al árbitro en Mérida. "Cometió el error de no irse al vestuario cuando fue expulsado. Se quedó allí y tuvo una reacción humana después del partido, pero sin insultar al árbitro. Luego, en el fútbol siempre se castiga al que reacciona y no al que comete el error, en el campo y fuera. Hubo una persona que cometió muchos más errores que Aitor y nadie nos va a decir qué va a pasar con él. Se le tapa. Pero así es el fútbol. Hay cosas que se cambian para mejorar y otras que no se cambian y van a peor".