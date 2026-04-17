El Celta Fortuna gana y se pone a seis puntos del Tenerife, con un partido más

El Celta Fortuna derrotó este viernes al Cacereño en Balaídos (3-0) y alcanzó la cota de los 60 puntos, que son seis menos que los que tiene un Tenerife que jugará su partido de la 33ª jornada este sábado en el Heliodoro Rodríguez López ante el Arenas (17:30).

O lo que es lo mismo, los blanquiazules saldrán de esta cita con la misma ventaja que antes respecto al filial del club vigués –nueve puntos–, siempre que ganen, o con siete o seis de renta, en los casos de empate y de derrota. Todo esto, con el golaverage entre los dos equipos a favor de los tinerfeños.

El tope de puntuación del Celta, si no falla en lo que queda de curso, es de 75 puntos, de manera que el ascenso del Tenerife a Segunda División será matemático si suma nueve puntos de los 18 que todavía tiene por delante. Pero ese nivel de exigencia solo será tan alto si el Fortuna hace un pleno de puntos. Lo más probable es que los de Álvaro Cervera no necesiten tanto.

Si el representativo vence este sábado, sellará su objetivo si repite en El Toralín el próximo sábado y el Celta B cae en su visita al Pontevedra ese mismo día. Pero solo con esa combinación. Si no, tendrá más oportunidades, tantas como jornadas pendientes, cuatro a partir de ese duelo con la Ponferradina.

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El Fortuna volverá a jugar la próxima semana antes que el Tenerife (sábado, 15:15 y 17:30). A Cervera le parece «raro» que sea así y que sea algo que haya pasado más veces. "Hay cosas raras, sí. No sé si es raras, porque hay otras cosas más raras todavía que no voy a decir porque si no, se montaría un... En el fútbol hay cosas con las que no puedes hacer nada, son así", comentó el entrenador del Tenerife dejando en el aire sus sospechas.