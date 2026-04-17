El CD Tenerife - Arenas de Getxo se verá gratis en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el encuentro

El CD Tenerife está ante una nueva oportunidad de firmar la tranquilidad en su camino hacia la Segunda División. El conjunto chicharrero se ha dejado muchos puntos en el camino durante las últimas semanas que han hecho que el ascenso aún no sea una realidad. Esta jornada, el equipo blanquiazul recibe al Arenas de Getxo en un partido que se podrá ver en abierto en las islas.

En su último partido, el equipo de Álvaro Cervera dejó escapar dos puntos vitales en un descuento interminable. La AD Mérida arrebató a los tinerfeños una victoria que parecía ya firmada, después de que el CD Tenerife resistiera durante muchos minutos en un partido de máxima exigencia. Con este resultado, los blanquiazules firmaron su sexto empate en los últimos siete encuentros, una dinámica que aumenta la tensión en este tramo decisivo de la temporada.

Esos dos puntos habrían sido fundamentales, ya que habrían permitido a los chicharreros conservar una ventaja más amplia sobre el Celta Fortuna, que ahora se reduce a nueve puntos cuando solo quedan 15 en juego. Una victoria esta semana dejaría bastante encarrilado el objetivo, y además podría resultar todavía más valiosa si el filial vigués no logra sumar los tres puntos.

Ahora, el conjunto tinerfeño busca repetir la gesta que ya logró en Gobela, donde venció por 1-4 al Arenas de Getxo gracias a los goles de Aitor Sanz, Enric Gallego, Nacho Gil y Jesús de Miguel. Además, el CD Tenerife nunca ha perdido ante el conjunto vasco, al que se ha impuesto en los tres precedentes disputados a lo largo de la historia.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El CD Tenerife - Arenas de Getxo se jugará el próximo sábado 18 de abril a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 33 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López (Santa Cruz de Tenerife).

Así puedes ver gratis el CD Tenerife - Arenas de Getxo

El encuentro entre chicharreros y vascos podrá verse de manera gratuita en la Televisión Canaria de RTVC y la plataforma de Streaming de la televisión pública canaria, RTVC Play.

Como el resto de la competición, este partido será retransmitido por el Canal Lineal de la RFEF, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

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