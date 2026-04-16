El Tenerife B, sin margen de error para llegar al ‘playoff’

Al Grupo 5 de Segunda RFEF, el que tiene presencia canaria, le quedan solo tres jornadas. La única plaza de ascenso directo es cosa de dos, de San Sebastián de los Reyes y de Rayo Majadahonda, que están separados por un punto; Getafe B y Conquense tienen casi garantizada su participación en la promoción; y queda un último billete con rumbo al playoff al que optan Coria, Tenerife B y Alcalá.

Los cacereños cuentan con una ventaja de cuatro puntos sobre tinerfeños y alcalaínos, seguramente demasiada con tan poco margen de maniobra. Pero puede que no esté todo dicho. Entre otras cosas, porque estos tres clubes protagonizarán dos duelos directos. El primero tendrá lugar este domingo en la Ciudad Deportiva Javier Pérez (11:00). El Tenerife B agotará sus opciones recibiendo precisamente al rival a alcanzar, el Coria –en el estadio La Isla, 2-1 el 7 de diciembre–. Un triunfo metería de lleno en la carrera a los blanquiazules –se quedarían a un punto del quinto–. Una derrota dejaría al filial descolgado de una aspiración que, en realidad, está muy por encima de su verdadera prioridad, la de repetir en la cuarta categoría nacional, que es algo que ya está asegurado y que no precedentes en la historia del club, ni cuando existía la Segunda B ni ahora, tras el estreno del equipo en la Segunda RFEF en el curso 24/25. Y el empate sería un término medio más cercano a un final sin alicientes.

En el caso de superar esta prueba, el Tenerife B tampoco podrá fallar en los duelos contra dos rivales de la zona alta de la tabla, el Conquense, a domicilio, y el Sanse, en casa. Los manchegos siguen con el reto de entrar en la promoción como terceros y no como cuartos. La pugna con el Getafe B está siendo muy igualada. Y los madrileños podrían presentarse en La Laguna ya ascendidos o con la obligación de sumar para alcanzar el premio más codiciado. En definitiva, el camino no será llano para los de Leandro Cabrera.

Por si acaso, les interesa saber que la última jornada medirá al Alcalá y al Coria en El Val. Antes de esa parada definitiva, el Coria recibirá a un Elche Ilicitano que ya no se juega nada –ganó en la Ciudad Deportiva Javier Pérez el domingo pasado– y el Alcalá se cruzará con un adversario implicado en la pelea por la salvación, el Quintanar.

En resumen, un poco de todo con un último tren en marcha para un Tenerife B que viene de tres derrotas y una victoria en las cuatro jornadas más cercanas y que acusó en el 1-3 ante el Ilicitano las bajas de Ulloa, Ybarra y Sabina, citados por Cervera para el partido en Mérida de ese mismo día.