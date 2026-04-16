Una sanción "exagerada" para Aitor Sanz que no tendrá recurso

No habrá recurso. Aitor Sanz se perderá los tres próximos partidos del Tenerife, ante el Arenas, Ponferradina y Barakaldo, como consecuencia de la sanción que le cayó por su expulsión y las posteriores protestas en el encuentro del pasado domingo en el estadio Romano José Fouto. El Tenerife estudió la manera de intentar esquivar ese castigo para el capitán, pero los dirigentes llegaron a la conclusión de que no iban tener el éxito pretendido por la falta de argumentos que pudieran llevar al Comité de Apelación de la Real Federación Española a modificar la decisión de inicial del Comité de Competición y anular la segunda cartulina. Esa tarjeta amarilla había venido precedida de un contacto leve pero existente, y las quejas del centrocampista habían quedado reflejadas en el acta redactada por el árbitro. Por lo primero, Aitor deberá cumplir una jornada de suspensión. Por el segundo, dos más.

El acta

El madrileño fue amonestado en el minuto 29 por zancadillear a un contrario en la disputa del balón, evitando un ataque prometedor. En el 92 vio otra cartulina del mismo color. En este caso, por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón. El resultado, una roja por dos amarillas y el enfado de Aitor, cuya reacción quedó reflejada en el informe del colegiado Ignacio de Santisteban Adame de la siguiente manera: "Una vez finalizado el partido y encontrándonos aún en el terreno de juego, el dorsal número 16, D. Aitor Sanz Martín, que había sido expulsado previamente, se adentra en el terreno de juego llegando hasta mi posición protestando una de mis decisiones a viva voz y siendo retirado por un miembro del cuerpo técnico de su propio equipo", describió dentro del apartado de Otras incidencias.

Lo que dice el Código

El Código Disciplinario de la RFEFindica que "protestar al/a la árbitro/as principal, a los/as asistentes/as o al/la cuarto/a árbitro/a, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes". Pues eso, una jornada por la expulsión y dos por las quejas al colegiado.

Lo que piensan en el club

"Solo nos queda asumirlo". Así se expresó Felipe Miñambres después de calificar como "sorpresiva" y "exagerada" la sanción que deberá cumplir Sanz. "No lo esperábamos porque sabemos cómo es Aitor y la educación que tiene", añadió el presidente del club blanquiazul. "Sabemos que estaba cabreado, pero seguro que se dirigió al árbitro en términos correctos para mostrar su malestar", planteó lamentando la baja del futbolista con vistas a los tres próximos encuentros. "Es una pena por él y para el equipo, así que ahora tendrá que apoyar y ayudar desde otro sitio, y seguro que lo va a hacer para intentar ganar el próximo encuentro", afirmó Felipe.

El dirigente reconoció que en el club pusieron sobre la mesa de reuniones la posibilidad de presentar un recurso por la segunda tarjeta amarilla, pero esa idea quedó descartada por una cuestión de sentido común. "Vimos que sí había habido un contacto, más provocado por el jugador del Mérida que por Aitor, que se había tirado al suelo», explicó Miñambres, disgustado y también resignado. «Solo queda acatar y asumir esta sanción, e intentar que nos haga más fuertes; estas situaciones tienen que unirnos más", remarcó.

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Aitor podrá volver a participar en la antepenúltima fecha, la correspondiente a la visita del Tenerife al Unionistas. Lo hará con tres tarjetas amarillas dentro de su segundo ciclo de cinco –ya cumplió uno y fue baja por ese motivo en Avilés–. En total, el capitán ha faltado en seis encuentros de Liga de la presente temporada, el citado por arresto federativo y los demás por estar lesionado, ante el Zamora en la primera vuelta y, de manera más reciente, frente al Lugo, Fortuna, Osasuna B y Talavera. Añadirá ahora las citas con el Arenas, Ponferradina y Barakaldo.