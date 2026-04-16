Gastón Valles: "No noto en el equipo la ansiedad que sí puede haber en el entorno"

Gastón Valles se unió al Tenerife en el mercado de invierno de este año como jugador elegido por la dirección deportiva para potenciar el frente de ataque, con contrato hasta junio de 2028. Pasó de un equipo del Grupo I de Primera RFEF a otro después de que el club tinerfeño se hiciera con sus servicios abonando el traspaso al Unionistas de Salamanca. Lejos de ser una opción remota para Álvaro Cervera dentro de una plantilla con dos delanteros consolidados como Enric Gallego y Jesús de Miguel, ha tenido presencia en la competición. En once partidos, el uruguayo ha marcado tres goles, dos de penalti. Este sábado volverá a una convocatoria después de cumplir una jornada de suspensión por la acumulación de cinco tarjetas. Por este arresto tuvo que seguir desde la distancia el 1-1 en Mérida.

¿Cómo fue la experiencia de tener que ver por la tele el partido del Tenerife enel José Fouto?

Siempre es feo tener que verlo desde fuera. Uno siempre quiere estar dentro de la cancha, ayudando al equipo. Pero me tocó cumplir una jornada de suspensión y me lo perdí. No pudimos sacar una victoria, pero sí otro puntito más.

¿Qué le faltó al Tenerife para cerrar el triunfo en el Romano?

Tampoco quiero centrar el análisis en un único factor. Pasaron varias cosas. Creo que hicimos un buen partido, pero también pienso que nos equivocamos en algunas situaciones. No lo achaco a un único detalle del juego sino a varios que tenemos que controlar mejor.

El entrenador y algunos jugadores terminaron contrariados con el árbitro. ¿Fue para tanto?

Tampoco quiere entrar ahí. Los arbitrajes no dependen de nosotros. Es algo que no controlamos.

Como dijo antes, el equipo pudo sumar un puntito. Son nueve de distancia con el Celta Fortuna y quedan seis jornadas. Supongo que sí le salen las cuentas para que el equipo ascienda a Segunda.

Tenemos una muy buena distancia, pero todavía no hay nada hecho. Por eso, lo más conveniente es enfocarnos en el fin de semana que viene y en ganar. Serán tres puntos muy importantes no solo por su valor sino porque ya quedará menos para alcanzar el objetivo.

¿Es de los que prefieren no mirar el calendario ni de reojo?

Yo voy por semanas. Me centro más en mejorar en lo que puedo para ayudar al equipo. Creo que lo mejor es enfocarse en lo más cercano. No me gusta mirar más allá.

¿Y qué percibe en la calle? ¿Nota impaciencia en el entorno?

Creo que todo el entorno está un poco ansioso por el objetivo que tenemos, pero eso es algo normal porque estamos hablando de un premio muy lindo que todo el mundo quiere conseguir. Creo que hay que tener paciencia, porque aún nos queda cubrir una parte del camino. Son seis jornadas todavía.

¿Y en el vestuario?

Dentro no noto nada de eso. El equipo está bien, está tranquilo. Sabemos que tenemos que mejorar cosas, pero no noto esa ansiedad que sí puede haber en la calle.

Lo cierto es que al Tenerife le está costando ganar partidos. En los diez últimos, solo pudo lograr dos victorias. ¿A qué lo achaca?

A un poco de todo. Los rivales están apretando más ahora porque unos están intentando salir de los puestos del descenso, otros buscan meterse en el playoff... Todo el mundo está dando un plus dentro de su nivel y nosotros no nos estamos mostrando tan precisos. Eso es algo que se nota. Y también que los rivales nos tienen más estudiados. Pero no es nada que no se pueda trabajar ni mejorar.

Esa misma lectura se podrá trasladar al descenso en el promedio de goles a favor.

Sí. Es una mezcla de factores. Ha bajado nuestro nivel de acierto, los rivales también están mejor...

¿Qué le dice el encuentro de este sábado con el Arenas?

Estamos en una competición muy pareja y eso es algo que se nota en los resultados:el último le gana al segundo... No te puedes fiar de nadie. Todo el mundo tiene sus armas y todos los equipos trabajan muy bien como bloque. Tienes que salir al campo al cien por cien. No hay otra. Si te dejas algo, cualquiera es capaz de sacarte puntos.

Llegó como fichaje de invierno y ya ha jugado once partidos, seis como titular, y ha marcado tres goles. ¿Esperaba participar tanto en un equipo que ya estaba lanzado y que tiene en su plantilla a Enric Gallego y a Jesús de Miguel?

Vine con muchas ganas de aportar. No pensaba en jugar más o menos, en estar en el campo los 90 minutos o media hora, sino con una mentalidad colectiva para aportar dentro y fuera de la cancha. Por suerte me ha tocado jugar bastante, así que estoy contento y con muchas ganas de seguir así.

¿En qué se diferencia Gastón Valles de Gallego y De Miguel?

En realidad, somos parecidos. Somos altos, de área, de rematar... Pero también tenemos nuestros matices que nos hacen diferentes.

Estaba en un equipo del mismo grupo, el Unionistas de Salamanca. ¿Qué pensó cuando recibió la propuesta del Tenerife?

Recuerdo que me llegó la oferta y me alegré por poder tener esta oportunidad. El Tenerife es un club histórico, con el proyecto que tiene, tan bien clasificado... Obviamente, me tentó. Fue una linda posibilidad y la quise aprovechar.

El 11 de enero jugó con el Unionistas ante el Zamora y día 19 el Tenerife anunció su fichaje. ¿Fue todo tan repentino como parece?

Así es. Fue todo un poco rápido. Una semana de llamadas, de gestiones y hablar con mucha gente.

El Tenerife pagó una cantidad a modo de traspaso. ¿Cómo se tomaron su baja en el Unionistas?

Allá comenté que me iba porque la oportunidad era grande para mí. No todos los días viene el Tenerife a buscarte. Tuve que tomar una decisión y no lo dudé. A lo mejor, si hubiera sido otro equipo de Primera RFEF, habría preferido continuar en el Unionistas. Con el Tenerife, la decisión fue otra.

Tuvo sus primeros minutos en el triunfo ante el Castilla en el Heliodoro y usted cerró la cuenta. Lo de marcar en el debut debe ser el estreno ideal para un delantero.

Fue muy lindo porque me aportó mucha confianza. Además, el gol sirvió para sellar el partido con una victoria. Muy contento.

Ese día marcó de penalti. ¿Cómo fue la secuencia? No estaban ni Gallego ni Jesús de Miguel en el campo, se supone que le iba a tocar a Nacho Gil... ¿Qué ocurrió?

Nacho estaba un poco cansado en ese momento y lo vi y le consulté si podía lanzar yo el penal. Me respondió que sí. Me dio su confianza y también me apoyaron los demás compañeros. Me gusta tirar penales. Ya lo venía haciendo en Unionistas. Y por suerte fue gol.

¿Cómo ha sido su adaptación al club, al equipo y a la Isla?

Muy buena. El equipo me recibió muy bien, los jugadores, los técnicos y demás. Por ese lado, todo bien. Obviamente, las primeras semanas me costaron un poco más por el traslado, la nueva casa, el alquiler... Pero ya estoy mas establecido, más tranquilo y disfrutando del lindo lugar que me tocó.

Celebra sus goles llevándose las manos a los ojos a modo de prismáticos o de gafas. ¿Qué significado tiene ese gesto?

Lo hice por mi abuelo, que usaba lentes. Él nunca me vio jugar al fútbol siendo yo mayor porque falleció cuando era un niño. Lo hice cuando marqué en el partido contra el Castilla y, como me gustó, lo he repetido. Ese es el significado.

¿Su abuelo pudo verlo jugar en el Defensor Sporting, su club de formación en Uruguay?

Tampoco. Yo tenía 12 años o 13 cuando él falleció. Era pequeño. Recién empezaba en este deporte.

Supongo que entonces tendría claro que quería ser futbolista.

Sí. En Uruguay todo el mundo juega al fútbol, en la calle, en el equipo del barrio... Es el deporte principal. Para los pocos que somos, hay mucha gente jugando al fútbol. Estamos muy metidos. Pero también hay interés por otros deportes. Por poner un ejemplo, sé que Fitipaldo está en el equipo de baloncesto de Tenerife. Fue una linda sorpresa enterarme. También me gusta seguir ese deporte.

Gastón Valles, en un entrenamiento. / CD Tenerife

¿A quién tenía como referencia en sus inicios?

Siempre a Luis Suárez. Cuando empecé a jugar, él estaba en la élite y siempre se mantuvo ahí en buenos equipos, rindiendo muy bien, y también en la selección, que es lo que más emociona cuando uno es más pequeño. Fue una inspiración para mí. Él y Cavani.

¿Imaginó salir tan pronto de Uruguay para venir a España?

Tenía 20 o 21 años. Obviamente vine en busca de oportunidades porque, en ese momento, no las tenía en Uruguay. Fue una decisión difícil porque vine solo y al principio me costó un poco, pero era lo que quería hacer y ha salido bien.

El CF Benidorm fue su puerta de entrada. ¿Cómo surgió?

En ese momento el equipo estaba en Preferente. Empecé ahí. Fui a prueba. Mi agente tenía un contacto y me consiguió esa opción. Me quedé y empecé a jugar.

Y del Benidorm, a un equipo de Segunda RFEF, el Vélez (Málaga). Estuvo un año y medio, y con muy buenos números en la primera mitad de la temporada 23/24:ocho goles en 18 partidos.

En la primera temporada fui suplente casi siempre, pero en la segunda empecé bien, marqué varios goles, rendí bastante y me llegó la oportunidad del Espanyol.

Su fichaje por el Espanyol debió ser una clara señal de que había tomado el camino correcto.

Al principio fui al filial. Estar en una cantera tan importante fue algo lindo, una buena oportunidad que aproveché. Al poco tiempo pude ascender al primer equipo.

De hecho estuvo en el Espanyol que regresó a Primera de la mano de Manolo González.

Fue muy lindo y también difícil porque logramos el ascenso en el playoff. Fue un aprendizaje importante durante toda la temporada.

En la siguiente temporada le tocó vivir la otra cara, la de bajar a Primera RFEF formando parte de la plantilla del Cartagena.

Estuve hasta febrero. No pude terminar esa temporada por una lesión que sufrí en la espalda. Pero sí fui partícipe y fue algo feo ver que el equipo descendía y yo no podía ayudar. Estaba en Barcelona haciendo la recuperación.

¿Tuvo que ser operado?

No fue exactamente una operación, pero sí pasé por el quirófano para que me hicieran un bloqueo en la espalda. Luego fui probando muchísimos tratamientos para ver cuál funcionaba mejor. Al final, lo que más me ayudó fue instalarme en una clínica en Madrid, donde me guiaron con paciencia. Fui mejorando mucho con diferentes métodos y ejercicios.

¿Qué originó esa lesión?

Tenía una sobrecarga en la espalda y no paré. Seguí entrenando y jugando porque quería estar con el equipo, pero eso fue peor. El dolor fue bajando a la zona lumbar y se me agarró ahí demasiado. Todo empeoró, incluyendo el nervio.

Ya la tiene superada, ¿no?

Estoy completamente recuperado. Por suerte. Sigo trabajando en ello para que no vuelva a ocurrir. Recuperado y agradecido.

¿Por qué se produjo su salida del Espanyol en 2025?

Fue un poco por una decisión mía, porque me estaban apresurando con el tema de la recuperación y yo no me estaba sintiendo cómodo. No estaba tranquilo, no lo veía, no estaba bien... Decidí cortar el contrato, recuperarme bien y volver a jugar poco a poco. Fue un momento mentalmente difícil y necesitaba estar tranquilo.

Y se vio en la pretemporada sin equipo y recién recuperado de una lesión. Salió a la aventura y se cruzó en su camino el Unionistas.

Ese club me dio la tranquilidad que necesitaba en ese momento, porque venía de sufrir una lesión que me había provocado miedo. No sabía si ya estaba preparado para competir y necesitaba estar en un equipo que no me metiera prisas. Por suerte, lo encontré.

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¿Ve en el Tenerife el lugar adecuado para afianzar su carrera?

Me encantaría seguir aquí. Es un lugar muy bonito y un club grande. Me gustaría seguir. Nunca se sabe qué puede pasar. Pero sí.