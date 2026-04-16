Los datos avalan la hipótesis de la ‘nachogildependencia’

¿Hay dependencia de Nacho Gil en el CD Tenerife? Los datos avalan que al equipo le cuesta mucho más ganar –y sobre todo hacer goles– cuando el atacante valenciano no está sobre el terreno de juego. Las veces que el futbolista estuvo en la cancha, el cuadro blanquiazul arrimó a su casillero el 72,83% de los puntos que estuvieron en disputa. En cambio, el promedio en las ocasiones en que faltó el dorsal 10 blanquiazul se redujo notablemente hasta caer a un exiguo 46%.

Mucho más llamativo es cómo ha afectado la baja de Gil al rango anotador del equipo insular. Con el jugador proveniente del Volos griego, el cuadro chicharrero firmó todas sus grandes goleadas del campeonato (3-0 al Mérida, 3-0 al Ourense, 1-3 al Castilla, 4-0 al Celta Fortuna, 1-4 al Arenas...) y arrojó una media realizadora muy notable, de casi dos dianas por jornada: 1,92. Durante este tiempo, Nacho pudo confirmarse como uno de los futbolistas más determinantes en la faceta ofensiva, tanto en el apartado anotador (cinco tantos) como en el escalafón de grandes asistentes en la categoría (lleva seis).

Sin Gil en el campo, la historia es bien diferente. Los partidos que no ha disputado son coincidentes con una mala racha de resultados y de goles, pues el equipo ha visto decaer su ritmo anotador. Así, faltó a la cita en casa contra el Avilés Industrial; y más recientemente, a la retahíla de empates que han frenado la trayectoria triunfal del representativo. En toda esta temporada solo se ha producido un triunfo sin Nacho, el logrado a trancas y barrancas en casa frente a Osasuna Promesas (1-0).

Con este futbolista disponible, el balance del grupo es de 18 victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Sin Gil en liza, el Tenerife ha obtenido un triunfo y cuatro igualadas. Elocuente, como así reflejan las palabras del entrenador a este respecto. «Es un jugador diferente, que puede jugar en varias posiciones, que saca el balón parado… pero tenemos que apañarnos»,se lamentó el entrenador, quien ha visto decrecer el rendimiento colectivo una vez que Gil ha pasado a engrosar la enfermería. La suya es la baja que más se esta notando, como así certifican los guarismos del representativo.

Ayer también se le preguntó por la presunta nachogildependencia a un futbolista de los fijos en los esquemas del entrenador, el portero Dani Martín, quien sí admitió que le echan de menos. «Se nota su ausencia. Es un jugador que puede decidir partidos, trabaja mucho y aporta en el balón parado. Pero tenemos una plantilla muy completa. Jugadores como Noel, Cris Montes o Balde están dando un gran nivel. Todos tenemos que estar preparados porque la temporada es larga», adujo el cancerbero asturiano.

Buena prueba del quebradero de cabeza que supone para el representativo la ausencia del valenciano tiene que ver con las continuas variaciones en esta demarcación que ha habido en el once desde que Gil falta. Cervera probó con varios reemplazantes, pero se ve que ninguno ofrece la fiabilidad y el acierto del 10.