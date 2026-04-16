La costumbre de que siempre juegue antes el Celta

No puede ser casualidad. Ya son cuatro las jornadas consecutivas en las que la organización liguera ha determinado que el Celta Fortuna juegue su partido antes de que lo haga el Tenerife. En la mayoría de los casos, en el turno inmediatamente anterior. Para los intereses blanquiazules, obviamente es mal negocio porque esta coyuntura permite que el filial vigués le meta presión al representativo si consigue ir arrimando los puntos a su casillero. Lo que inicialmente parecía una cuestión azarosa ya es evidentemente una costumbre que obedece a unos determinados objetivos por parte de quien fija y elige los horarios.

Con esta regla no escrita de que el segundo juega sistemáticamente antes de que lo haga el líder, la Federación se evita que el ascenso matemático del Tenerife pueda producirse cuando el equipo de Álvaro Cervera ya haya disputado su encuentro. Pero a su vez, alimenta –y mucho– las opciones de que el alirón llegue antes de que el cuadro blanquiazul inicie su partido o, rizando el rizo, incluso cuando está a punto de hacerlo y ya preparado para el pitido inicial del árbitro. Un ejemplo práctico: es muy posible que el día 1 de mayo el ascenso blanquiazul sea matemático en torno a las seis de la tarde si antes, en el turno de las 16:15 horas, el Celta Fortuna no logra vencer en su duelo con el Osasuna Promesas. Hablando en plata, en este caso podría darse que el Tenerife se enterase de que es nuevo equipo de Segunda justo al empezar a jugar su duelo con el Barakaldo. No sería una anomalía, pero sí una situación casi surrealista.

Noel, durante el partido del pasado domingo en el Romano José Fouto. | AGENCIA LOF

Como así establece la legislación vigente, las últimas jornadas tienen horario y fecha unificados para evitar justamente esta circunstancia. Y sobre todo con el propósito de no adulterar la competición, porque no es lo mismo para el Barakaldo competir ante un Tenerife que se juega el ascenso; o hacerlo contra un equipo que ya está de fiesta y ha resuelto favorablemente su objetivo. Pero el representativo ha ido tan deprisa que su ascenso puede darse con mucho tiempo de antelación, como le ocurrió al filial del Deportivo, que ya matemáticamente se ha convertido en equipo de Primera RFEF.

No habría motivos para sospechar de esta decisión –la de poner los partidos del Fortuna antes que los del representativo– si no fuese porque se repite sin excepción desde hace un par de semanas. Primero fue el partido Castilla-Celta Fortuna el que se fijó en viernes, un día antes de que el Tenerife jugase contra el Cacereño. A la semana siguiente, otra vez el cuadro gallego jugó antes su choque frente al Arenas, concretamente en la franja previa a la que se eligió para la visita de los blanquiazules al Mérida. Esta semana, por tercera oportunidad consecutiva, el conjunto vigués tendrá la opción de presionar al Tenerife. Y una vez más, como ya es costumbre y casi una regla, el 1 de mayo coincidirán nuevamente en fecha los dos únicos candidatos al ascenso, con la llamativa repetición de que serán los segundos los que jueguen antes. En este caso, el Fortuna lo hará a las 16:15 y el Tenerife a las 18:00. En el club le quitan hierro a esta cuestión: «Dependemos de nosotros mismos».