Dani Martín "cierra el círculo" en el CD Tenerife

Dani Martín, guardameta titular del Club Deportivo Tenerife, ha confesado en rueda de prensa que se sintió liberado y aliviado tras contar en las páginas de EL DÍA la situación personal que sufrió el año pasado, cuando militaba en el CD Eldense y, según relató, no estaba en condiciones de jugar por problemas relacionados con la salud mental. En este sentido, no tuvo reparos en revelar que el origen de su crisis había sido la pérdida de una hija, lo cual obviamente afectó «mucho» tanto a su pareja como al guardameta, ahora en un momento mucho más feliz. No en vano, acaba de ser padre.

«Tenía ganas de contarla porque el año pasado fue muy duro para nosotros. La gente no entendía ciertas cosas de mi comportamiento, como que faltaba a los almuerzos del equipo o no quedaba con nadie;pero había una situación complicada detrás. He podido superar esta crisis gracias a mi familia, a mi mujer y también a la ayuda de especialistas. Contarlo me ha liberado y me ha ayudado a que la gente me entienda mejor», indicó.

Dani Martín en un entrenamiento esta semana / María Pisaca

Asimismo, comentó que el nacimiento de su hija Emilia «ha sido como cerrar un círculo». Su estado de plenitud personal está ayudando a que ofrezca su mejor rendimiento. «Ahora estoy muy feliz. También me ha servido para ser más consciente y empático con los demás», completó.