Cervera varía la estrategia y Chapela vuelve a la ‘nevera’

Cambio de estrategia con Iván Chapela. Tras probar a darle minutos –primero como revulsivo, luego incluso con el rol de titular–, el cuadro técnico del CD Tenerife parece haber desistido en su intención de anticipar o forzar los plazos en la búsqueda de la mejor versión del gaditano, que llegó a última hora en el mercado de invierno tras una larga negociación con el Burgos y al que todavía Álvaro Cervera no ha logrado extraer su nivel más reluciente. El caso es que Chapela no llegó en su mejor estado de forma y no parece estar en condiciones de ofrecer una versión aceptable de sí mismo. Así ha podido comprobarse en los cuatro compromisos que ya ha jugado con el representativo.

La aún incipiente etapa del profesional andaluz en el Tenerife viene marcada por dos intenciones casi contradictorias. Por un lado está el mensaje dado por uno de sus grandes valedores, Manu Guill, el día de su presentación oficial como última pieza de la remodelación invernal. «Vamos a ir despacio con él», aseveró el responsable de la construcción de su plantilla, una vez agradeció el respaldo del máximo accionista para acometer esta operación. No era un fichaje imprescindible, ni tampoco había una absoluta carencia de efectivos en su demarcación; parecía más bien una transacción de futuro más que de presente, así que Guill quiso remarcar la ambición de Rayco García ante un Burgos que no lo puso nada fácil en el curso de las negociaciones. Finalmente, el traspaso se formalizó con el pago de una simbólica cantidad al club de El Plantío y el compromiso a abonar un bonus por una futura venta.

El caso es que, mientras el director deportivo confirmaba para Chapela una «minipretemporada» de algunos partidos, el plan de Cervera no siguió estrictamente esta hoja de ruta. Los contratiempos sobrevenidos en la parcela ofensiva le llevaron a probarlo contra el Lugo. A todos sorprendió que le diera minutos tan pronto, pero aún más llamativo fue el mensaje público del entrenador , quien confesó –desde la buena relación personal que le une al futbolista– que este fichaje había venido a la Isla «hecho un desastre».

El gaditano ha jugado cuatro encuentros en los que no ha ofrecido un nivel aceptable para el cuadro técnico

Según explicó el míster, a veces puede conseguirse la puesta a punto de un jugador no solo a través de los entrenamientos y la rutina diaria, sino también dándole minutos y rodaje en competición. De ahí que persistiera hasta en cuatro ocasiones y le brindase la oportunidad de jugar en diferentes contextos y ante rivales de distinta índole. Fueron 30 minutos contra el Lugo, luego 26’ frente a Osasuna Promesas, hasta 58 en el duelo de Talavera en El Prado –en la primera titularidad de Chape– y otros 46’ contra el Cacereño, cuando fue reemplazado al intermedio. El caso es que el jugador venía de una larga inactividad. Con el Burgos apenas había jugado otros cuatro partidos y su trayectoria en el cuadro peninsular se había visto truncada por una grave lesión, que le obligó a parar.

Con el ascenso del Tenerife a la vuelta de la esquina y la conveniencia de que el equipo pueda cerrar cuanto antes su sangría de puntos –se ha dejado 12 de los últimos 21–, Cervera ha decidido hablar con el futbolista y mandarlo nuevamente a la nevera. No habrá más experimentos con el dorsal 24 blanquiazul en venideros compromisos, presumiblemente hasta que el alirón sea una realidad, la competición dé tregua al representativo y el jugador pueda haber completado ese periodo de puesta a punto que había previsto inicialmente para él la dirección deportiva. Cuando jugó se le vio muy verde y la intención ahora es que sean otros (Noel, Balde o Dani Fernández) los jugadores de banda que asuman la responsabilidad de devolver al Tenerife a la senda de las victorias.