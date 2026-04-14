La Ponferradina inicia la venta de entradas: la visita del CD Tenerife a El Toralín puede ser clave para el ascenso directo
El precio único para la afición visitante es de 15 euros y la previsión inicial es superar el medio millar de desplazados
Empieza la operación 25-A. La SD Ponferradina inició ayer el proceso de venta de localidades para afición visitante con vistas a su venidero duelo contra el Tenerife, que puede resultar crucial en la pugna por el ascenso directo a la Hypermotion. El precio único para la afición insular es de 15 euros y la ubicación elegida por el cuadro anfitrión es uno de los fondos.
Las primeras 185 localidades que se pusieron a la venta volaron en apenas unas horas, pero la previsión del club organizador es habilitar nuevos sectores. Por lo pronto, ya hay tres aviones llenos y es seguro que la movilización insular rebasará el medio millar de desplazados. Por otro lado, la Federación de Peñas sigue preparando un gran despliegue para llenar el Heliodoro este sábado .
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