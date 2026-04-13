La renta del CD Tenerife es de nueve puntos a falta de 18 por disputarse

El ascenso tendrá que esperar. Los resultados que se dieron ayer en los partidos del CD Tenerife y el Celta Fortuna descartan matemáticamente que el alirón pueda llegar esta semana. La distancia del representativo respecto a su más inmediato perseguidor –y único equipo que aún puede alcanzarle en la carrera por el campeonato– se reduce a nueve puntos cuando faltan aún 18 por disputarse.

El próximo fin de semana podría clarificar el paisaje para los blanquiazules, que reciben en casa al Arenas de Getxo (sábado, 17:30). Una vez más, el turno para el equipo de Álvaro Cervera llegará después de que el filial vigués ya haya disputado su partido, que será el viernes en Balaídos contra un Cacereño que pugna por la salvación.

La fecha más temprana en la que podría cerrarse el ascenso para los isleños sería el 25 de abril, fecha en la que jugarán sus partidos tanto el Celta Fortuna, que visitará ese día Pasarón para lidiar su duelo regional contra el Pontevedra; y el líder de la competición, que viajará a Ponferrada para jugar en El Toralín. Siempre que al cierre de esta jornada la distancia se sitúe en 12 puntos o más, el ascenso ya será seguro para el Tenerife. En el campo berciano se espera una movilización masiva por parte de la afición insular. Ya hay tres aviones llenos y la expectación podría crecer a medida que se confirme el de esta fecha como un duelo presumiblemente definitivo.

En todo caso, el Tenerife afronta un calendario teóricamente más apacible que el de su oponente. En el mejor de los casos, el Fortuna puede alcanzar los 75 puntos. Y los blanquiazules ya tienen 66. El principal problema al que Cervera tendrá que hacer frente a corto plazo tiene que ver con el atasco de los suyos, que solo han ganado un partido de los últimos ocho, el que abrocharon a trancas y barrancas contra Osasuna Promesas en el Heliodoro. A domicilio, la persiana también se le ha bajado a los blanquiazules, que no vencen en la Península desde el mes de febrero, cuando superaron al Arenteiro. n