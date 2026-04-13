Preocupación en el CD Tenerife por la lesión de Pau Fernández

El fin de semana deja una pésima noticia para el CD Tenerife y concretamente para uno de sus futbolistas con mejor proyección. Pau Fernández, con ficha en el filial, se someterá en las próximas horas a pruebas médicas para confirmar el alcance de la lesión muscular que sufría el pasado domingo con el Tenerife B. Un día antes, Álvaro Cervera había determinado su exclusión para el partido del primer equipo, con el que entrena con asiduidad y que ya le ha convocado en varias ocasiones.

La previsión del club era que el ex del Sabadell pudiese firmar su debut con los mayores antes de que acabase esta temporada, pero estas perspectivas se ven truncadas ahora por la previsión de una rotura. Si se cumplen los pronósticos pesimistas, Fernández ya no volvería a jugar hasta la próxima temporada. Sea como fuere, la valoración que hacen de puertas adentro sobre los primeros meses de Pau bajo dinámica blanquiazul son inmejorables. De hecho, tiene muchas papeletas para empezar el siguiente curso en dinámica profesional.

El varapalo para el jugador blanquiazul se produce en un momento en que se agolpan los contratiempos. De hecho, en su demarcación ya falta Marc Mateu, igualmente descartado hasta el curso que viene y que tuvo que pasar recientemente por el quirófano para restañar una lesión en el tobillo.