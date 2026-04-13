Bajas de toda índole
Todas las bajas a las que se ha enfrentado el CD Tenerife (y las que tiene para el sábado)
Sanciones, lesiones, motivos personales... Bajas de muy diversa consideración han golpeado al Tenerife durante toda la temporada y le han obligado a recurrir a su amplio y variado fondo de armario. Ante el Arenas faltarán Aitor por sanción; y Nacho, Alassan, Javi Pérez y Marc Mateu, todos en la enfermería.
El ascenso que está próximo a asegurar el CD Tenerife –con nueve puntos de ventaja y solo 18 por disputarse–tiene un mérito mayor si se cuentan las bajas de toda índole que ha acusado del representativo, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, ahí donde le está costando más arrancar los puntos necesarios para anticipar el deseado alirón. Cierto es que la plantilla blanquiazul tiene una mayor longitud, presupuesto y recursos que la del resto de equipos de la categoría, pero los contratiempos –de muy distinta consideración– le están golpeando con saña en la hora de la verdad.
Las lesiones de larga duración han sido uno de los problemas más severos con los que ha tenido que lidiar Álvaro Cervera. Ya muy pronto en la primera vuelta tuvo que bajarse del tren en marcha un hombre que teóricamente iba a ser relevante como Marc Mateu. Lo que se diagnosticó inicialmente como un esguince leve acabó siendo una lesión de gravedad. El lateral proveniente del Eldense tuvo que pasar por el quirófano, pero no ha sido el único. También Alassan, en este caso de forma más reciente, ha tenido que abandonar la rutina grupal para restañar la rotura de su tendón rotuliano. Entre los que se han apartado forzosamente –como mínimo hasta el curso que viene– están también Javi Pérez, cuya aportación al proyecto ha sido ínfima por culpa de una lesión y las consecuencias fatales que ha tenido; y Nacho Gil, que estaba siendo el más determinante de los fichajes suscritos por el representativo el pasado verano. Al valenciano se le fijó un tiempo de baja que rondaba las seis semanas, pero las últimas manifestaciones de Cervera apuntan a un paréntesis mucho mayor, hasta el punto de que probablemente ya volverá con el ascenso cantado y celebrado.
Entre los jugadores que han pasado por la enfermería o han estado cerca de ella figuran nombres tan notables como los de Aitor Sanz, que ha podido ir sorteando los quebraderos de cabeza que le ha traído su rodilla; o Jesús de Miguel, lastimado del pubis pero ya restablecido de estas inoportunas molestias. Además, ha habido más noticias inesperadas, tales como la desvinculación de Álvaro González, el carrusel de sanciones –que afortunadamente se han ido dando a cuentagotas, no todas a la vez– y, en situaciones puntuales, ausencias por otros motivos personales, como la paternidad de Landázuri o la de Dani Martín. Es entonces cuando ha podido el Tenerife presumir de su fondo de armario y de sus segundos espadas. Aunque no todos han hallado aún la cuota de protagonismo que deseaban y por la que trabajaron, el ascenso –cuando finalmente se consiga–será mérito de todos.
Para el duelo de este sábado, el representativo no podrá contar nuevamente con Aitor Sanz, que vio una amarilla que acarrea suspensión; y suma a dos jugadores más a la larga lista de apercibidos. Son ya cinco los futbolistas que, si son amonestados ante el Arenas, no podrían viajar a Ponferrada.
Juanjo se probará en el entrenamiento de este martes
Juanjo se probará en el entrenamiento
Un nombre propio preocupa en el cuadro técnico blanquiazul: Juanjo Sánchez, que abandonó con molestias el partido del pasado domingo en el campo del Mérida y echándose la mano atrás, como si tuviese la percepción de que se había roto. Luego, las declaraciones de Cervera en rueda de prensa tejieron un relato mucho más halagüeño, pues el míster descartó que el sevillano sufra una lesión grave. Habrá que esperar al entrenamiento de hoy para conocer las sensaciones del mediocampista de Lebrija. Su baja sería capital, por cuanto ya ante el Arenas faltará Aitor por sanción. Si Juanjo no puede jugar, habría solo dos opciones para conformar la pareja de pivotes en la medular: Fabricio, suplente el domingo; y Alberto Ulloa. | M. D.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- La Zona de Bajas Emisiones llega a Santa Cruz de Tenerife: todo lo que necesita saber
- La Aemet avisa de viento fuerte en Tenerife para el lunes: suben las temperaturas y persiste la inestabilidad
- La Laguna pone en valor su tradición artesanal con los Días Europeos de la Artesanía en la Plaza Hermano Ramón
- La Aemet avisa de lluvias en Tenerife este domingo: cielos nubosos, viento fuerte y descenso térmico
- Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'
- El Supremo absuelve a una juez de Arona acusada de detener sin orden a una mujer
- Chasco en el minuto 100 para el Tenerife en el Romano