Ayoze García mantiene la confianza intacta en el ascenso del CD Tenerife

El vicepresidente del club, Ayoze García, negó en Televisión Canaria que el equipo esté pensando en los resultados de su más inmediato perseguidor, el Celta Fortuna, y subrayó que deben ceñirse al plan de «pensar solo en el partido siguiente».

«Detrás de este proyecto hay mucha gente que está trabajando muy duro. Está siendo un año muy bonito, donde hemos puesto muchas ganas y mucha ilusión. Ojalá que al cierre de esta temporada podamos vivir algo bonito. Pero no hay que enfocarnos en el Celta, ni pensar en los resultados o partidos de ellos; dependemos de nosotros mismos y tenemos plena confianza en los jugadores y en el cuadro técnico», adujo antes de que comenzara el partido del representativo en el José Fouto.

García también tuvo palabras para los desplazados hasta Mérida. «Estamos muy orgullosos de la afición que tenemos y se merecen todo», apuntó. Asimismo, hizo una reflexión en voz alta sobre el momento actual del Tenerife, que no ha ganado en ninguna de sus últimas salidas. «La fecha [del ascenso] da igual. En ciertos momentos nos hemos olvidado de disfrutar del proceso. Lo importante es conseguirlo. Nos fijamos un objetivo y estamos en el camino de lograrlo; el plan es mirar al próximo partido como si no hubiera otro», completó.

Asistente César

En las entrañas del estadio también tomó la palabra el canterano César Álvarez, protagonista en la jugada del gol blanquiazul porque fue quien dio la asistencia al artillero De Miguel.

«Convertimos el partido en un ida y vuelta, y eso tal vez nos perjudicó», sugirió el zaguero, que se mantiene en la titularidad sin discusión al respecto. «Toca seguir y hacer bueno el empate el próximo fin de semana», fue otro de sus mensajes.

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Muy autocrítico con la gestión de los minutos finales, el isleño cree que debieron optar por otro camino para abrochar los puntos en litigio. «Quizá les dimos vida con la forma de encarar la situación de superioridad en el marcador. Nos volvimos un poco locos y llevamos el partido adonde querían ellos; cuando tuvimos un jugador más, debimos controlar mejor la situación. Luego, expulsan a Aitor Sanz en una jugada muy justita. Puede ser que quisiera compensar, pero tampoco voy a entrar ahí. Salgo cabreado y el empate es un palo», finalizó. n