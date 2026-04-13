La afición del Tenerife se moviliza para batir la mejor entrada de la temporada

La opción de dejar el ascenso resuelto bien vale un lleno en el Heliodoro. Nunca estuvo tan cerca el codiciado pasaporte para la Hypermotion, pues después del duelo del sábado ante el histórico Arenas Club (17:30 horas) ya solo quedarán otras cuatro jornadas por delante. Además, de nuevo el Celta Fortuna vuelve a jugar antes, así que el compromiso del representativo comenzará con las cuentas claras para los blanquiazules, que buscarán redimirse de sus últimos fiascos en casa, donde ganar «está costando más», admite Álvaro Cervera.

Si bien plantilla, cuadro técnico, dirección deportiva y otros estamentos han estado a la altura de las circunstancias y el Tenerife dispone de una amplia renta para asegurar el objetivo, desde hace varias semanas se discute sobre la respuesta de un sector relevante de la afición tinerfeñista. Mientras hay un grueso de fieles incondicionales que arropan el proyecto desde el minuto uno, con cifra récord de afiliados en la historia del club en el fútbol no profesional, en cambio hay otros seguidores blanquiazules que se han ido alejando del Heliodoro. Paradójicamente, lo han hecho a medida que el objetivo parecía acercarse.

Hay muchos factores para explicar que la tendencia de afluencia de público haya marcado una curva descendente durante varias jornadas consecutivas. Una de ellas, las fechas y horarios elegidos por la organización para los partidos en casa del Tenerife, que rara vez ha jugado en domingo, el día favorito por antonomasia por parte de la afición insular. Tampoco ayuda el escaso tirón de los rivales. Nada que ver la solera de Cacereño, Guadalajara o Unionistas con la de los clubes que visitaban un año atrás el coliseo capitalino. No en vano, ha sido la visita del Real Madrid Castilla la que ha fijado el récord de este curso, con más de 17.000 espectadores en las gradas; seguida por el duelo copero contra otro equipo relevante, el Granada, que atrajo la atención de unos 14.000 aficionados.

En el club han optado por no hacer promociones con la intención de valorar el esfuerzo de sus abonados y «no regalar el fútbol», explican fuentes del club, que marcan una nueva forma de trabajar frente a la de administraciones anteriores en el Tenerife. Con todo, confían en que la importancia del venidero duelo con el Arenas y la sensación de «oportunidad histórica» para cerrar un ascenso exprés pueda pulverizar todos los registros. «Dependemos de nosotros mismos», aseveró el domingo el vicepresidente de la institución, Ayoze García, quien anima a la afición «a disfrutar del proceso». Este lunes, las peñas convocaron para las 15:30 horas del sábado un recibimiento al equipo, que se prevé multitudinario a su llegada al estadio.

Por televisión

La mayoría de los partidos del representativo en esta recta final de la temporada tendrán cobertura en abierto. Televisión Canaria ha elegido los compromisos –tanto fuera como a domicilio– del equipo de Cervera para garantizarse su presencia en el partido que sea el del ascenso. Así, emitió el Mérida-Tenerife, hará lo propio con el Tenerife-Arenas del sábado y repetirá también el 25 de abril en El Toralín ante la Ponferradina.