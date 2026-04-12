Balón y calculadora en el Romano José Fouto
El Tenerife visita al Mérida con la posibilidad de quedarse a un partido de asegurar su regreso a Segunda División
Se debe hablar de fútbol, de las bajas que tiene el Tenerife, de las novedades en la alineación, de la necesidad de ganar del Mérida para no quedar descolgado en la carrera por coger sitio en la promoción, de lo bien que lo hace en su campo y lo mal que le va fuera... Pero es inevitable hacer cálculos. Porque cada vez queda menos para el cierre del calendario regular, solo seis jornadas a partir de la de este fin de semana, y los números ya empiezan a cuadrar para ponerle fecha al ascenso matemático. No será este domingo en el estadio José Fouto (17:15), pero sí podría pasar el próximo sábado en el Rodríguez López ante el Arenas.
Para ello, el Tenerife tendrá que salir de ese encuentro en casa con una ventaja de, al menos, 15 puntos con un Celta Fortuna que competirá el mismo día, precisamente ante el conjunto de Getxo pero a domicilio –la renta ahora es de 11 más el golaverage–. Cuando el balón comience a rodar sobre el césped del Romano, ya habrá terminado el partido en Fadura y será más fácil situar la meta definitiva para los blanquiazules. Valdrá cualquier combinación: por ejemplo, dos triunfos del Tenerife y un par de empates del Celta Fortuna, que recibirá al Cacereño el viernes.
Pero aunque hay impaciencia, seguramente más en el entorno que dentro, tampoco es imprescindible sellar el objetivo en cuestión de siete días. Terminará llegando. Si no, en Ponferrada el 25 de abril, contra el Barakaldo en el Heliodoro a comienzos de mayo...
Un rival muy casero
Por lo pronto y previsiones aparte, el Tenerife está centrado en volver a ser tan fiable y contundente como en sus mejores tramos de esta temporada. Lleva nueve jornadas seguidas sin dar esa impresión. Los resultados lo dicen todo: dos triunfos, seis empates –el último, con el Cacereño– y una derrota, y siete goles a favor y seis en contra. En resumen, números de equipo de media tabla en esa etapa del calendario, 12 puntos de 27 que son los mismos que ha sumado su rival, un Mérida que se toma este duelo contra el líder como una oportunidad para relanzarse como candidato a pelear por el subir a Segunda por la vía del playoff –está a dos puntos del quinto–. Se trata de un equipo que apenas ha ganado dos veces en campo contrario –cinco empates y ocho derrotas–, pero que falla mucho menos cuando ejerce de anfitrión –10, 3 y 3–. Fortuna, Ahtletic B y, el 13 de marzo, Guadalajara, han vencido en el Romano.
Pero lo de este domingo es, en teoría, otro nivel de dificultad. Porque el Tenerife no cae lejos del Heliodoro desde el 24 de octubre en Barakaldo. Lo que vino después, seis triunfos y cuatro igualadas en diez salidas.
Los retoques de Cervera
Para intentar ampliar la racha, Cervera ya avisó que introducirá algún retoque con el fin de que el equipo vuelva ganar con frecuencia. Uno será obligado por la lesión de larga duración de Alassan. Tampoco estará Gastón, que fue suplente ante el Cacereño. En su caso, por la acumulación de tarjetas amarillas –arrastraba dos de su etapa en el Unionistas–. Y ya se sabía que no iban a poder participar ni Nacho ni Javi Pérez ni Marc Mateu. El entrenador reconoció que incluso se plantea prescindir de la pareja de nueves y jugar con tres volantes. Habrá que ver.
Ybarra entra y Chapela sale
Llamó la atención la presencia de Juan Ybara en el viaje del Tenerife a Mérida. El atacante madrileño del filial no había sido convocado todavía por Álvaro Cervera. Con el B lleva 12 goles en 30 partidos. Alberto Ulloa y Fran Sabina también formaron parte de la expedición.
A falta de que el club publique la convocatoria, los jugadores descartados son Iván Chapela, Jéremy Jorge y Cris Montes.
Escenario familiar para Juanjo Sánchez, que fue jugador del Mérida durante una temporada y media, a partir de enero de 2024: 43 partidos y dos goles.
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