Álvaro Cervera: «El penalti no es y la expulsión de Aitor, tampoco»

Enojado con el arbitraje y también contrariado con los suyos. Así estaba ayer Álvaro Cervera, quien se mostró muy crítico con la actuación del colegiado del duelo. «El penalti que nos pitan no es, la expulsión tampoco; y el gol de ellos llega en el minuto 100, cuando había dado nueve de alargue», lamentó el míster de los blanquiazules, quien cree que su equipo entró al final «en una guerra que no le convenía» cuando ya había hecho lo más difícil.

«El partido fue igualado, con algunas ocasiones por nuestra parte. Ellos tuvieron un mano a mano, un penalti y la falta esta del final», enumeró a la hora de hablar de opciones claras para el gol. «Hemos entrado en una guerra que a nosotros no nos veía bien para nada; solo podíamos perder si entrábamos ahí. Ni el penalti es penalti, ni la expulsión es expulsión... y según me dicen, la última falta es en el minuto 100, cuando ha dado nueve de prolongación. Me imagino que esto tendrá una explicación, yo no la sé. Todo esto forma parte del fútbol y nuestro error ha sido entrar en esa guerra», insistió.

«La secuencia de los últimos minutos era: balonazo, córner, balonazo, saque de banda... No hemos sido capaces de tranquilizarnos y sacar un par de contras. Yo creí que ya no iba a pasar nada, pero en una de esas, ha llegado el empate», lamentó Cervera, quien también se mostró muy disconforme con la forma de jugar los últimos compases por parte de los futbolistas del Tenerife. «Conseguimos un punto, pero pienso que debimos haber sido un poco más inteligentes, aparte de que ha habido una persona que se equivoca, o que no acierta», apuntó en una nueva alusión velada a la actuación arbitral.

Cree Álvaro que el representativo está entrando en una dinámica negativa, con varios partidos seguidos que se han resuelto muy al final. «El gol de Natalio para el Avilés, el de hoy [por ayer]... Quizá no aprendemos, o es que no conseguimos saber cómo podemos gestionar estas situaciones», dijo al respecto.

«Para mí el partido lo estábamos controlando bien, hemos jugado bastante en campo de ellos pero arriba, en determinada zona del terreno de juego sí nos cuesta que pasen cosas», sugirió en voz alta. Y de nuevo volviendo a las decisiones arbitrales controvertidas, se refirió a la pena máxima pitada a favor del equipo local. «No se puede decidir un partido por un penalti así. ¿Por qué tenemos que parar un penalti si no lo es? No lo entiendo, aunque también es verdad que algo de culpa habremos tenido . Primero, porque hay determinada zona del campo donde no logramos ser peligrosos; y segundo, porque hemos podido cerrar el partido de otra manera, al contragolpe. Pero les hemos dejado que vuelvan, una y otra vez, hasta el punto de que nos han empatado», relató.

La jornada cierra con una renta de nueve puntos respecto al Celta Fortuna, pero Cervera encendió ayer una señal de alarma. «Llevamos mucho tiempo sin ganar, a mí no me vale la renta que tenemos. Porque tenemos un equipo detrás que es capaz de ir fuera de casa y marcar cinco goles», enunció en referencia al triunfo logrado por el filial vigués en su visita de ayer al campo de Fadura (0-5). n