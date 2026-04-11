Enric Gallego y David Rodríguez, los que ya conocen el camino en el Romano

El Tenerife no ha ganado en el estadio el que competirá este domingo, el Romano José Fouto. El balance en sus tres intentos en el segundo lustro de la década de los 90 es de dos derrotas y un empate: un 2-0 en 1996, un 1-1 en 1998 -ambos en la máxima categoría- y un 2-0 en 1999 –en Segunda–. Lo mismo pasa con Álvaro Cervera. Es más, el entrenador no es que no haya vencido en el campo del Mérida, es que no lo ha visitado. Ni con su actual cometido ni antes, como futbolista. ¿Y los jugadores? Ahí sí hay algún que otro ejemplo de quienes conocen el camino. Son David Rodríguez y Enric Gallego. Y también se debería añadir a Juanjo Sánchez, que tiene la particularidad de haber sido local en esta cancha durante dos temporadas.

De todos los integrantes de la plantilla blanquiazul, hay seis que han disputado encuentros de competición en el Romano, incluyendo a Juanjo. El primero que celebró una victoria en esa instalación, siendo visitante, fue Enric Gallego. Lo hizo en un duelo de rivalidad autonómica el 6 de mayo de 2018. El delantero había pasado del Cornellá al Extremadura en el mercado de invierno de 2018 y en medio curso anotó once tantos con los de Almendralejo. Uno de ellos, en el José Fouto para un 0-2.

Seis campañas más tarde, David Rodríguez tuvo la oportunidad de acumular minutos en el Romano con el uniforme del Antequera, club de Primera RFEF al que se marchó cedido por el Tenerife en el verano de 2023. La séptima jornada llevó al conjunto andaluz a Mérida y confirmó su despegue. El lateral tinerfeño, titular y con presencia en el campo hasta el final, fue partícipe de un 0-1 que permitió al Antequera enlazar su tercera jornada seguida sumándolo todo.

Jesús de Miguel y Chapela

Ni a Enric ni a David les fue mal en el José Fouto. Pero no pueden decir lo mismo sus compañeros Jesús de Miguel e Iván Chapela. Y eso que tanto el madrileño como el gaditano fueron rivales más de una vez del Mérida a domicilio. El delantero vivió esa experiencia con los uniformes del Navalcarnero (20/21) y el Castellón (22/24), y ninguna fue satisfactoria:3-0 y 2-1. Y el extremo lo hizo con el filial del Cádiz (22/23) y con el Unionistas de Salamanca (22/23). Si bien sufrió una derrota con el conjunto gaditano, al menos Iván Chapela fue testigo directo de un empate con el cuadro castellano: 2-1 y 1-1.

También pudo sumar Javi Pérez, un jugador que lleva sin competir con el Tenerife desde octubre por una lesión y que no estará disponible para Álvaro Cervera este fin de semana. Javi también pasó por el Romano. En concreto, en el curso 2015/16, cuando empezaba asomar con el Almería B. El partido terminó con un animado 3-3.

Juanjo Sánchez

Pero si hay un blanquiazul que conoce bien cada rincón del Romano es Juanjo Sánchez. Ahí jugó 21 partidos, 20 del calendario regular de Primera RFEF y uno de las eliminatorias de ascenso a Segunda División –ante la Real Sociedad B en junio de 2025–. El lebrijano, que se unió al Mérida en la ventana de invierno de 2024 tras pasar la primera mitad de esa temporada en el Rayo Majadahonda, se estrenó como local con el Mérida con una victoria y un gol (2-1) frente al Castellón de Jesús de Miguel. A partir de ahí, nueve triunfos más, nueve empates, dos derrotas y un gol añadido, al Intercity en 2024.

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Son las conexiones del Tenerife 25/26 con una instalación que se inauguró en mayo de 1953, se remodeló en 1995 por el ascenso del CP Mérida a Primera División y que debe su actual nombre -antes era el estadio municipal, sin más– al presidente que guió al equipo de Tercera a la máxima categoría -en 1989 subió a Segunda B, en 1991 saltó a Segunda y en 1995 ascendió a Primera, poniendo así a Extremadura en el mapa de la máxima categoría–. Fue una dominación que estuvo suspendida a raíz de la desaparición del anterior Mérida a finales de 2000, el Club Polideportivo, por la acumulación de deudas, y que se recuperó en 2020.