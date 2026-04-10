"Retoques" en marcha en el Tenerife para recuperar la contundencia

Álvaro Cervera sigue en la búsqueda de la combinación que le devuelva al Tenerife la contundencia que le sirvió para distanciarse al frente de la tabla del Grupo 1 de Primera RFEF. Y no es que ese desvío en el camino haya reducido sus opciones de éxito, ya que el equipo continúa avanzando hacia el ascenso sin sentirse verdaderamente agobiado por la presencia cercana en la clasificación de algún rival. Pero a falta de siete jornadas para el cierre del calendario, tiene la ambición de estar más cerca de ganar –dos victorias en los nueve últimos encuentros– que de no hacerlo –solo una derrota en ese tramo–. Y hay más. Si bien encajó únicamente seis goles en esa etapa, apenas marcó siete. Es tan líder como hace dos meses y medio, pero ahora parece más terrenal. El entrenador no dejará de intentarlo. Reconoció que "hay que retocar cosas". Y se supone que ya se notará algo en Mérida.

¿Qué teclas pulsará? Sin descubrir sus planes, dejó algunas pistas que sitúan el radio de acción en el frente ofensivo, una parcela en la que, para colmo, coinciden las bajas de Nacho Gil, Alassan y Gastón.

Retocar "con tranquilidad"

Cervera se mostró partidario de «retocar cosas» para volver a ganar con frecuencia. "Pero no tenemos que volvernos locos", apuntó. "Tampoco estamos haciendo las cosas tan mal", añadió antes de admitir que al Tenerife le está costando vencer pero tampoco se ha convertido en un equipo perdedor. Una de las claves residirá en encontrar un equilibrio entre la intención de darle una vuelta a algunos aspectos del juego y no poner en riesgo lo que funciona mejor. Por eso insistió en que "hay que retocar pero con cierta tranquilidad, pensando que se ha hecho un buen trabajo que no se va a tirar ahora por querer ser brillantes". Cervera puso por delante la conveniencia de "mantener" la distancia que separa a los blanquiazules de su más cercano perseguido, el Celta Fortuna (once puntos), y "retocar algo para intentar ganar, porque está costando mucho".

En la introducción de matices, no descartó recuperar el formato de juego con tres centrocampistas, que es uno de los que más había utilizado hasta que, por circunstancias, empezó la presente temporada con dos volantes y una pareja de delanteros y los triunfos empezaron a caer uno tras otro. La cuestión es que los resultados no están siendo los mismos en la segunda vuelta con la presencia de dos nueves en el campo. "Valoramos jugar con tres", reconoció refiriéndose a la apuesta por un trío de mediocentros, en principio, el formado por Aitor, Juanjo y Fabricio, al que no ve como interior zurdo, función que ha sumido en momentos puntuales. "Si lo pones en ese puesto, lo intenta, pero no creo que esté cómodo ni le saquemos su mejor versión", zanjó Cervera.

El problema de Iván Chapela

Sin Nacho, la opción más clara debería ser Iván Chapela, tal como pasó en los partidos recientes ante el Talavera y el Cacereño. Pero el gaditano demostró que sigue falto de ritmo. Álvaro también espera «mucho más» del jugador fichado por el Tenerife en enero. "Ahora mismo su problema no es jugar más o menos, sino su nivel físico", indicó sin la intención decir «nada malo»con tal afirmación. Entre otras cosas, porque es un futbolista al que conoce desde "hace tiempo", cuando ambos coincidieron en el Cádiz. "Pero no se parece en nada al Chapela que conocí", dijo.

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¿Y Maikel y Dani? ¿Tendrán sitio en la alineación después de que aprovecharan sus minutos como suplentes en el partido anterior? De Maikel contó lo que ya se sabe, que cuando el equipo llega al área contraria, él "hace mucho daño". Pero en situaciones diferentes, suele preferir a "otros" jugadores. En cualquier caso, opinó que es "de los mejores de la categoría" en su faceta de llegador. Con Dani pasa algo similar. "Si el partido está para él, es desequilibrante, pero le cuesta más el ida y vuelta», explicó con el presentimiento de que podría ser el «momento de darle más responsabilidades" a Dani.