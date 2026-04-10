Álvaro Cervera no ve cercano el regreso a la competición de Nacho Gil

La lista de bajas en el CD Tenerife para el partido de este sábado en el estadio Romano José Fouto, ante el Mérida, se quedó en cinco, cuatro por lesión, Marc Mateu, Javi Pérez, Nacho Gil y Alassan, y una por la acumulación de tarjetas amarillas, Gastón Valles. «Ha sido una semana normal, sin incidencias», indicó Álvaro Cervera después del entrenamiento de este viernes.

El técnico advirtió de que Nacho Gil no regresará a la competición en un corto espacio de tiempo. «Nos dijeron que iba a estar seis semanas de baja y esta es la cuarta, así que no veo su regreso cercano porque, una cosa es recuperarte y otra jugar», explicó Cervera. Algo parecido pasa con Javi Pérez, pero con el inconveniente añadido de que no compite desde octubre. «Ya veo que sale al campo a hacer cosas, pero su inactividad es larguísima», apunto.

Sin Alassan Gutiérrez

El de Alassan es un caso aparte. Esta semana fue operado de la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha y se supone que tardará entre seis y ocho meses en retomar la normalidad. «Su lesión es grave», recordó Álvaro. «Cuando terminó el partido (contra el Cacereño), me dijeron que se le había salido la rótula, se le había puesto en el sitio y estaba sin dolor, pero luego nos informaron de que tenía el roto el tendón rotuliano, y eso es grave; para un futbolista, ese tendón es muy importante», continuó el entrenador. «He sufrido una lesión en el rotuliano y es una zona molesta, es complicada», contó Cervera, que pudo ponerse en contacto con Alassan por escrito después de intentar una llamada justo antes de que entrara en el quirófano. «No pudimos hablar, pero sí hemos intercambiado mensajes por WhasApp. Y él está bien. Es un chico alegre. Sabe que lo suyo es grave. Y el Tenerife también es consciente de ello se va a portar como un club, dándole todas las garantías de que seguirá con nosotros», señaló haciendo alusión a la decisión de la entidad blanquiazul de ampliar en un año la duración del contrato del jugador.

Claves del partido

Pasando a su análisis previo del partido en el estadio Romano José Fouto, destacó que el Mérida es, «junto a algún que otro equipo, de los que mejor juegan»en Primera RFEF. «En el Heliodoro lo demostró, aunque acabó perdiendo. Nos llamó la atención. Su entrenador viene de la escuela del Real Madrid y propone un fútbol muy vistoso. Sus registros en casa son muy buenos. En cambio, fuera son regulares o malos. Eso quiere decir que lo hace todo a través de balón, lo necesita para jugar bien. Cuando le sale, mete muchos goles, pero si no le sale, es vulnerable».

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Con todo esto, adelantó que no espera que sea duelo a ida y vuelta. «No me gustan los partidos así», avisó. En cualquier caso, afirmó que «la velocidad es lo más importante en el fútbol, pero sin calidad".