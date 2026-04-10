El AD Mérida - CD Tenerife se verá gratis en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el partido por TV y en streaming

El CD Tenerife afronta este domingo una nueva final en su camino hacia el ascenso a Segunda División. El conjunto dirigido por Álvaro Cervera visita al AD Mérida con la necesidad de seguir sumando puntos que le acerquen cuanto antes al ansiado alirón. Los aficionados blanquiazules que no puedan desplazarse tendrán además la oportunidad de seguir el encuentro sin coste gracias a la Tele Canaria de RTVC.

Punto a punto, el equipo tinerfeño ha logrado abrir brecha respecto a sus perseguidores. La derrota del Celta Fortuna en la última jornada permitió ampliar la ventaja hasta los 11 puntos sobre el segundo clasificado, con 18 aún en juego incluyendo el choque de este fin de semana. Un margen importante, pero que no permite relajarse, especialmente tras una racha reciente en la que el Tenerife solo ha sumado una victoria en los últimos cinco partidos, con el resto saldados en empate.

Primera RFEF: CD Tenerife-AD Mérida / Andrés Gutiérrez

El duelo ante la AD Mérida se presenta como una oportunidad clave para recuperar sensaciones y dar un golpe casi definitivo a la lucha por el ascenso. Un triunfo permitiría encarrilar de forma clara el objetivo y aportar la tranquilidad necesaria en el tramo final del campeonato.

En el precedente de la primera vuelta, disputado en el Heliodoro Rodríguez López, el conjunto chicharrero se impuso con claridad por 3-0, gracias a un doblete de Jesús de Miguel y un tanto de Enric Gallego. Un resultado que sirve de referencia, pero que no garantiza nada en un escenario exigente como el que le espera este domingo.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El AD Mérida - CD Tenerife se jugará el próximo domingo 12 de abril a las 17:15 hora de Canarias (18:15 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 32 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el Estadio Romano José Fouto (Mérida, Extremadura).

Así puedes ver gratis el Mérida - CD Tenerife

El encuentro entre chicharreros y emeritenses podrá verse de manera gratuita en la Televisión Canaria de RTVC y la plataforma de Streaming de la televisión pública canaria, RTVC Play.

Como el resto de la competición, este partido será retransmitido por el Canal Lineal de la RFEF, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

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