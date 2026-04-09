Gastón Valles y la 'extraña' sanción que deja al CD Tenerife sin el uruguayo para el viaje a Mérida

En el tercer folio de la comunicación pública de acuerdos del Juez Disciplinario Único para Primera RFEF hay esta semana una sorpresa. No para los técnicos y altos cargos del CD Tenerife, que estaban al corriente de la reglamentación, pero probablemente sí para muchos aficionados blanquiazules. El delantero Gastón Valles no podrá jugar este domingo en Mérida (Estadio Romano José Fouto, 17:15 horas)por culpa de las amarillas que arrastraba de su etapa anterior y que aún computan para las suspensiones por acumulación. De este modo, faltará a la convocatoria que dará a conocer Álvaro Cervera este sábado, y por lo tanto incrementará más de lo deseado la ya abultada lista de bajas para el venidero viaje a Extremadura.

Gastón había visto dos amarillas en su etapa anterior con Unionistas y a suma la elevada cifra de tres en su todavía corta etapa en el representativo, donde se ha erigido en el refuerzo invernal con una mayor cuota de minutos y de influencia en el funcionamiento colectivo, hasta el punto de que apenas tardó unos días en estrenar su casillero de goles. En las últimas jornadas se había convertido en pieza relevante para Álvaro Cervera y hasta había desbancado de la titularidad a un renqueante Jesús de Miguel, que recuperó su sitio frente al Cacereño (0-0) y ahora aspira a seguir en el once.

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Otras ausencias

Las otras bajas afectan también a la producción ofensiva del equipo. No será alistado más veces con el Tenerife en lo que le queda a esta temporada el canterano Alassan Gutiérrez, que pasaba esta misma semana por el quirófano y al que ya no se espera hasta bien entrado el curso que viene. También relevante es la ausencia de Nacho Gil, quien sigue en la enfermería sin visos de que su reaparición pueda producirse a corto plazo. Es más, en el club dan por hecho que llegará antes el esperado alirón que el regreso del valenciano, quien acusa una importante lesión muscular. La larga lista de bajas se completa con nombres ya fijos en el parte médico como los de Marc Mateu, que también pasó por quirófano recientemente;o Javi Pérez, sobre cuya lesión apenas hay datos.