Los detalles de la operación realizada a Alassan: no volverá a competir con el CD Tenerife hasta 2027

"El jugador está absolutamente abrumado con todas las muestras de cariño y afecto recibidas", explicaba esta semana el agente de Alassan, José Rodríguez.

"Su agradecimiento es total a los compañeros y por supuesto a la afición", añadía el representante antes de que el jugador, probablemente en las próximas horas, verbalice este mismo mensaje en un comunicado a través de las redes.

Alassan Gutiérrez fue operado con éxito de una rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas. La cirugía fue realizada por los doctores Néstor Moreno y Tomás Roca, especialistas del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del centro hospitalario.

Así lo ven los médicos

“La intervención ha sido un éxito. Estamos muy contentos con la cirugía y con la evolución del paciente. Ya desde las primeras horas ha evolucionado de forma muy satisfactoria. El futbolista ya se encuentra en casa recuperándose”, explicaron los traumatólogos.

Ahora comienza el posoperatorio. Se estima que el jugador permanecerá entre seis y diez meses de baja, aunque este período puede ser variable. A pesar de ser una lesión dura, la mayor parte de los jugadores pueden volver al mismo nivel competitivo.

Y en este caso ambos doctores confían en que va a ser así “porque además el jugador tiene muchas ganas de comenzar la recuperación”, destacan los especialistas en traumatología y cirugía ortopédica.

Pese a la gravedad de la lesión, el CD Tenerife no ha dejado de lado al futbolista y lo ha renovado por un año más. El jugador del equipo blanquiazul se lesionó en la primera parte del partido del pasado sábado ante el CP Cacereño en el estadio Heliodoro Rodríguez López durante un lance del juego, por el que tuvo que ser retirado en camilla.

La intervención tuvo lugar este lunes en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas, que "cuenta con un destacado equipo de traumatólogos con una amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de lesiones deportivas", según explican desde el propio centro.

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Los detalles

La cirugía que ha precisado Alassan Gutiérrez tiene como objetivo reconectar el tendón con la rótula. Para ello se unen los extremos desgarrados mediante suturas o anclajes especiales. Durante las primeras semanas el paciente comenzará una fisioterapia pasiva para no perder movilidad, protegiendo la zona reparada. Posteriormente, entre las cuatro y las seis semanas después de la operación se prevé comenzar una etapa de rehabilitación intensiva para ir recuperando la movilidad a la que se agrega otra etapa de fortalecimiento y retorno funcional hasta alcanzar la recuperación.