El CD Tenerife ya tiene dos rivales para su próxima pretemporada

Sin acabar el presente curso, en el CD Tenerife ya tienen avanzadas algunas gestiones relativas al siguiente. En un contexto complicado por la disputa del Mundial de Estados Unidos, el equipo blanquiazul ya tiene atados algunos de los compromisos estivales que valdrán para probar al cuadro chicharrero en su presumible y más que probable regreso a la Hypermotion.

Frente a las dificultades y la improvisación que hubo en cursos pretéritos a la hora de armar un calendario potente para la pretemporada, en esta ocasión hay trabajo resuelto desde muchos meses atrás. Así, uno de los amistosos previstos enfrentaría al Tenerife contra un rival con solera y muy querido en la Isla, el Cádiz CF. Se trata de un equipo cuya categoría del curso próximo está aún en discusión, por cuanto la zozobra en la que vive instalado por sus últimos resultados podría conducirle a Primera RFEF.

El partido con el cuadro gaditano se pactó en el curso de las negociaciones cerradas para el traspaso de Yussi Diarra. De este modo, el 100% de la caja sería para el representativo. Lo mismo en el caso del otro bolo veraniego ya acordado por el área deportiva, con Rayco García a la cabeza. Se trata de un amistoso más exitoso contra el club que gobierna con puño de acero la liga de Malasia, el Johor Darul Takzim, ubicado en la punta sur de su país y con claro acento español por la considerable cifra de futbolistas que han emigrado a este destino.

Este segundo partido amistoso podría traer de vuelta a la Isla al tinerfeño Teto Martín, con contrato en vigor con los malayos. De hecho, fue en el marco de las gestiones para su desvinculación cuando se puso sobre la mesa la opción de este otro encuentro de preparación, que aún no tendría escenario para su disputa. En este sentido, faltan por clarificar las intenciones del Cabildo Insular respecto a la reforma del Heliodoro, que debería acelerar aprovechando el parón de la competición oficial para el Tenerife, que no tendrá más partidos ligueros en casa después del 16 de mayo y, como mínimo, hasta la segunda semana de agosto.

Noticias relacionadas

El acuerdo con Macron está listo

Obviamente es pronto para cerrar al 100% la pretemporada, pero en el club hay trabajo muy avanzado en varios frentes. También en el acuerdo ya suscrito con la firma Macron para que se convierta en el nuevo patrocinador textil del primer equipo, los filiales y el área femenina, y para el que ya habrá vía libre para su presentación a partir del 15 de abril. Esto es, desde la próxima semana. Ahora bien, la última palabra respecto al momento propicio para hacer un anuncio en condiciones la tiene el Tenerife, que en el momento presente tiene otras preocupaciones más perentorias. La que más, cerrar el ascenso y, aunque de esto no se habla, también decidir cómo querría celebrarlo en el momento en que finalmente pueda cantarse el alirón de forma matemática.