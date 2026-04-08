Juanjo Sánchez vuelve al escenario de su eclosión

Partido especial para Juanjo Sánchez Romero, que vuelve a un escenario donde fue feliz. El Mérida marcó su trayectoria, pues fue en el cuadro extremeño donde firmó algunos de los mejores partidos de su carrera. Su rendimiento extraordinario en el equipo del José Fouto le permitió granjearse el respeto de los rivales y el interés de muchos equipos, alguno de categoría superior, si bien una lesión grave le lastró. Fue entonces cuando apareció el Tenerife como un club propicio para que Juanjo continuase su progresión.

«En el Mérida me pasó lo mismo que aquí: que estuve muy a gusto desde el principio y entendí muy bien lo que era el club, lo que podía aportar en ese momento y cuál era el margen para crecer», explica el de Lebrija. «De hecho, les tengo y les guardo mucho cariño y aprecio. Ahora bien, también entendí que era el momento para cambiar de equipo y cuando te llama el Tenerife, no hay mucho que dudar. Era el momento, creo, de apostar por un club de este calibre», sugiere el pivote, que figura entre los futbolistas más utilizados por Álvaro Cervera durante este curso.

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Aunque el pasado sábado salió del once para que entrase Aitor, seguro que Juanjo suspira por acceder nuevamente a la titularidad y hacerlo justamente en un estadio entrañable, y donde se le guardan admiración y afecto. Tendrá ocasión de comprobarlo si sale al terreno de juego.