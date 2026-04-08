Aragoneses, el aliado inesperado

«Para el año que viene, te quiere el Tenerife». La llamada de su abuelo para comunicarle la feliz noticia mientras disfrutaba con sus amigos en las hogueras de San Juan iba a cambiarle la vida a Sergio Aragoneses Padilla (Santa Cruz de Tenerife, 2000). Y de paso, permitirle seguir los pasos de su padre, portero igual que él, y lucir en el pecho el mismo escudo y los mismos colores. El joven cancerbero ingresó en el representativo en infantiles de segundo año proveniente del San Juan, ahí donde había hecho buenas migas con Nico Paz, que también aterrizó en el club blanquiazul, aunque él un par de años antes.

En las filas del San Juan aún recuerdan la bendita coincidencia de Aragoneses y Paz, protagonistas de un equipo que hizo auténticas diabluras y dejó secuencias para el recuerdo. Así fue que juntos pudieron disfrutar de los colores de la selección autonómica y de un viaje a Murcia para representar a Canarias a escala nacional. Su vertiginosa carrera había tenido su origen en un partido memorable donde el modesto equipo donde militaban eliminó a todo un Tenerife. El destino tenía escrito para los dos que jugarían algún día en el equipo donde triunfaron sus progenitores aunque en el camino hacia su sueño hay escalas. Para Aragoneses, la primera ha sido su cesión al Arenas. Una decisión de Manu Guil para que pudiera curtirse en Primera RFEF y alejarse «de ciertos vicios» y del riesgo de «acomodarse» en el filial tienen la culpa de que Junior –como así lucía en su camiseta de la temporada pasada– pueda convertirse en un aliado inesperado para su Tenerife del alma en esta recta final de la temporada.

Caprichos del destino, Aragoneses ha empezado a afianzarse en la titularidad justo ahora que viene su partido contra el Celta Fortuna, segundo clasificado en la tabla y ya el único equipo que puede alcanzar al Tenerife en su esprint final hacia el ascenso directo. Por contrato, Sergio no podrá jugar contra el equipo que le ha prestado al Arenas el próximo 18 de abril en el Heliodoro, pero sí tiene en sus manos la opción de anticipar la fiesta blanquiazul si el próximo domingo mantiene el cerrojo en su portería frente al filial vigués. Será en el campo de Fadura, donde el Celta Fortuna juega su partido justo antes de que el representativo salga a competir en el Romano José Fouto ante el Mérida. Dicho de otro modo, cuando empiecen su encuentro los de Álvaro Cervera, ya sabrán si Aragoness Jr. ha podido echarles una mano.

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El domingo pasado le tocó rotar y jugó su compañero Peña, pero porque hoy miércoles vuelven a jugar un partido aplazado. Sergio sumó dos titularidades consecutivas y apunta a recuperar esta condición en los próximos partidos. Lo que en principio era una cesión con vistas a que pudiese tener alguna oportunidad puntual y se probase por vez primera fuera de casa va camino de convertirse en una experiencia importante para que Aragoneses dé un paso al frente y salga más curtido para los retos que le vienen. Con contrato en vigor con el Tenerife, con cuyo primer equipo llegó a ir convocado varias veces hace dos temporadas, le está reservado un sitio en su filial para el venidero ejercicio 26/27. Pero Sergio aspira a más y quiere empezar a demostrarlo sin demora. Por lo pronto, este sábado puede erigirse en un héroe inesperado en el camino blanquiazul hacia el ascenso. Un favor de Aragoneses en su portal de Fadura aceleraría el proceso.