El Romano José Fouto apunta al lleno el domingo

El Estadio Romano José Fouto apunta al lleno este domingo. Habituado a grandes entradas y con una afición entregada a su equipo, el feudo del Mérida firmará uno de sus mejores registros de este curso. Además, las localidades para el fondo visitante -al precio único de 15 euros- están a punto de agotarse. La feligresía blanquiazul llegará por varias vías, con aviones fletados desde el viernes con rumbo a Sevilla y también en distintos autocares que saldrán desde Madrid la misma mañana del domingo.

El Mérida llega en una situación complicada tras la severa derrota que sufrió el pasado fin de semana en el campo de la Ponferradina, que le endosó cuatro goles. Con todo, el equipo extremeño se caracteriza por ser uno de los anfitriones más fiables de la categoría y necesita los puntos frente al Tenerife para engancharse a la pelea por los puestos de privilegio. En el partido de la primera vuelta, el representativo goleó sin piedad (3-0) con un doblete de Jesús de Miguel y un tanto de Enric Gallego.

En Ponferrada, el 25 de abril

La competición dio a conocer ayer los horarios de la jornada correspondiente al último fin de semana de abril. Una vez más, el Tenerife jugará en el turno posterior al del Celta Fortuna. El filial vigués disputará duelo regional con el Pontevedra a las 15:00 horas y, a continuación, el representativo saldrá a escena en El Toralín frente a la Ponferradina (17:30). Se prevé un desplazamiento masivo para el choque contra los bercianos. Podría darse la circunstancia de que el ascenso fuese matemático antes de empezar el partido.