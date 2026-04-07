El CD Tenerife, bronce de la segunda vuelta

Aunque el regreso del CD Tenerife a Segunda División parece una realidad que se consumará tarde o temprano, el equipo blanquiazul parece empeñado en ensuciar una temporada que estaba siendo extraordinaria y que ha entrado en un bucle de resultados mediocres. El representativo se ha atascado en el esprint final, con tan solo dos triunfos en los últimos ocho intentos. Y ambos, rubricados a trancas y barrancas: el logrado en el feudo del Arenteiro, con un tanto de penalti en el tiempo de prolongación;y la única alegría reciente en casa, frente a un Osasuna Promesas que mereció más y marró una pena máxima que habría significado el empate.

Un equipo que estaba realizando un trabajo inmenso de eficiencia en cada partido se ha abonado al fallo, sobre todo en el Heliodoro Rodríguez López, estadio del que han volado nueve puntos desde mediados del mes de febrero. El cuadro de Cervera ha visto decrecer también su producción goleadora. De hecho, en ninguna de sus últimas cuatro comparecencias ligueras ha anotado más de un tanto. Tras despachar con cuatro dianas a Madrid Castilla y Guadalajara de forma consecutiva, el grupo ha rebajado muy considerablemente su fiabilidad anotadora. Y lo mismo ha ocurrido con las porterías a cero (solo tres en los últimos ocho partidos), con un Dani Martín que se ha hecho más necesario que nunca.

Números

En la clasificación de la segunda vuelta, el Tenerife no luce como el mejor de los equipos de su grupo. Le gana por amplia diferencia la Ponferradina, que cotiza muy al alza y que ha logrado viajar de los últimos puestos de la clasificación a la tercera plaza. El cuadro berciano, que espera al representativo a finales de abril en El Toralín, ha arrimado a su casillero 27 de los 33 puntos que se han disputado a partir del ecuador del campeonato. La buena noticia para los isleños es que sus grandes competidores por la plaza de ascenso directo se han difuminado todavía con mayor contundencia. Es el caso del Celta Fortuna, que ya no es tan regular como en la primera parte del campeonato; o el Madrid Castilla, que ni tan siquiera figura entre los diez equipos con mejor puntuación en la segunda ronda del torneo.

«Todos los equipos han aumentados sus niveles de activación y las fuerzas se han nivelado», diagnostica del capitán, Aitor Sanz, quien considera normal que algunos resultados sorprendentes florezcan en estas últimas jornadas. «Ocurre en todas las competiciones;hay que estar tranquilos», dice el emblemático centrocampista.

El Tenerife sigue siendo el mejor visitante del torneo, con 32 puntos obtenidos lejos del Heliodoro y una sola derrota como foráneo (en Barakaldo). En cambio, si se computasen solo los resultados obtenidos por todos los equipos en sus respectivos feudos, en la tabla habría un cuádruple empate entre el representativo, el Real Madrid Castilla, el Barakaldo y el Mérida, que justamente espera a los de Cervera este domingo en el Romano José Fouto.

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El ascenso no peligra

Apenas un 1% de todas las combinaciones posibles en las siete jornadas finales abren la puerta a un posible sorpasso del Fortuna, que ha dejado de ser rival para el Tenerife y ya solo piensa en garantizarse la segunda plaza. Incluso hay opciones de que el ascenso de los blanquiazules sea matemático la próxima semana, con lo cual podría celebrarse en el Heliodoro tras el partido con el Arenas. Pero ahora la prioridad de puertas adentro es mejorar las sensaciones, afinar el funcionamiento colectivo y volver a las coordenadas que hicieron del representativo un equipo fiable. Y que se había ganado el ascenso con creces.