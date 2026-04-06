El Tenerife renueva por una temporada a Alassan después de su grave lesión
El extremo tinerfeño, que sufrió el sábado la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha, se asegura continuar en el club hasta el final del curso 2026/27.
Lesión grave y ampliación de la duración del contrato. Todo en menos de 48 horas. Las vueltas del fútbol. De la vida. El Tenerife quiso ratificar su confianza en Alassan Manjam Gutiérrez en el momento más delicado de la carrera del canterano. Lo hizo ofreciéndole la garantía de su continuidad en el club por una campaña más después de que saliera en camilla del terreno de juego del estadio Heliodoro Rodríguez López el pasado sábado como consecuencia de la luxación de la rótula y la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha. No se habían consumido ni 20 minutos del encuentro con el Cacereño.
Fue la peor noticia para un futbolista que, unos meses antes, en agosto de 2025, había firmado su primer contrato profesional con el Tenerife. Una apuesta ganada a pulso por el extremo como parte de la estrategia pensada por los dirigentes para afrontar la operación de regreso a Segunda División. Y Alassan respondió con 26 partidos de Liga, 20 como titular, y con dos goles, uno al Real Madrid Castilla en el Heliodoro (4-2) y otro al Osasuna Promesas en Tajonar (0-2). Números para tener su espacio en la alineación tipo de los blanquiazules en este curso. Pero lo sucedido el sábado detiene su participación. Tanto, que ya no podrá competir en lo que queda de campaña.
Entre seis y ocho meses de recuperación
Y habrá que ver cuándo estará en condiciones de retomar la normalidad. En el mejor de los casos, en algún momento de la próxima pretemporada. De momento, iniciará el proceso de recuperación –durará entre seis y ocho meses– sabiendo que su relación laboral con el Tenerife no se extinguirá con el cierre del presente ejercicio. «Todo aquel jugador que sufra una lesión defendiendo el escudo blanquiazul con honorabilidad y coraje, jamás se quedará solo», advierte Rayco García, máximo accionista del club, en el anuncio de la renovación del contrato de Alassan, que es el segundo que se despide del curso antes de tiempo por una lesión después de Marc Mateu.
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